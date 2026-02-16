Sénégal: Café littéraire - Saint-Valentin littéraire autour de L'Équilibre du coeur

Le siège des Éditions L'Harmattan - Sénégal a accueilli samedi 14 février 2026, un café littéraire singulier. À l'occasion de la Saint-Valentin, lecteurs, universitaires et passionnés de littérature ont échangé avec l'écrivain Paul Sédar Ndiaye autour de son roman L'Équilibre du coeur, un ouvrage de 120 pages qui questionne les relations amoureuses contemporaines à l'aune des valeurs culturelles africaines.

Animée par Badara Dafé, la rencontre a rassemblé notamment le professeur Thierno Guèye, le colonel des douanes Habib Ampa Dieng et Waly Ba. Entre analyses philosophiques et témoignages du public, les échanges se sont progressivement mués en véritable laboratoire d'idées sur le couple moderne.

Dès l'ouverture, l'auteur a clarifié l'intention de son livre en expliquant qu'il souhaiter susciter la réflexion plus que de livrer des réponses toutes faites. Selon lui, le roman invite chacun « à trouver son équilibre » entre confiance, peur et désir d'appartenance.

Le premier axe de discussion a captivé l'assistance en interrogeant la notion de transparence totale dabs le couple et son ambiguïté possible entre une preuve d'amour ou une forme de surveillance. Les téléphones partagés, la géolocalisation activée, ou encore l'inspection des réseaux sociaux, sont autant d'exemples évoqués pour illustrer la mutation de la confiance à l'ère numérique.

Plusieurs participants, ont estimé qu'aimer ne signifie pas tout révéler et que le « jardin secret » constitue un espace intérieur indispensable à l'équilibre psychologique du couple. D'autres, au contraire, ont défendu l'idée selon laquelle partager ses accès personnels traduit la confiance et la solidarité.

Le professeur Thierno Guèye a rappelé la complexité philosophique du sujet en soulignant que l'amour oscille entre rationalité et mystère, et que vouloir tout expliquer risque de l'altérer. A ses yeux, l'essentiel ne réside pas dans n'est pas l'outil tel que le téléphone mais dans la capacité à vivre sans justification permanente.

Dans le roman, les personnages Alassane et Yeume choisissent finalement l'autonomie financière et émotionnelle plutôt que la fusion totale, une décision qui divise mais interroge en profondeur, la conception du couple moderne.

Famille et honneur : jusqu'où se sacrifier ?

La réflexion s'est ensuite déplacée vers la pression sociale et familiale et vers les sacrifices qu'elle peut imposer. Les participants se sont interrogés sur la possibilité de préserver l'honneur des parents au détriment de son propre foyer et sur la question du soutien financier à la belle-famille ?

À travers le personnage d'Amadou, qui instrumentalise les dettes familiales pour manipuler le couple, l'ouvrage explore les tensions entre solidarité africaine et autonomie conjugale. Les intervenants ont reconnu une réalité sociale largement partagée selon laquelle le mariage unit non seulement deux individus mais également deux familles.

Habib Ampa Dieng a insisté sur la confiance en soi comme socle de toute relation en affirmant que la méfiance naît souvent d'un sentiment d'insécurité personnelle. L'amour, selon lui, consiste à marcher côte à côte plutôt qu'à se posséder.

Tradition africaine et philosophie universelle

La discussion s'est enfin élargie à la pensée africaine. L'auteur revendique l'influence du sage Kocc Barma Fall dont la sagesse lui paraît parfois plus pertinente que certaines références occidentales enseignées à l'école.

L'ouvrage revisite ainsi l'amour non pas comme un idéal abstrait, mais comme un équilibre subtil entre héritage culturel et modernité. Entre attachement communautaire et affirmation individuelle, le roman invite à repenser le couple africain contemporain.

Le public, particulièrement impliqué, a pris part activement aux échanges, confirmant le caractère interactif du café littéraire. Plusieurs intervenants ont salué un format dynamique qui dépasse la simple séance de dédicace pour devenir un espace de dialogue social.

Au terme de la rencontre, une conviction s'est imposée. L'Équilibre du coeur ne se limite pas à un roman sentimental. Il se présente comme un miroir des mutations affectives et sociales du Sénégal d'aujourd'hui, où amour, liberté et traditions cherchent encore leur juste mesure.