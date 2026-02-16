Afrique: RDC-Angola - Kinshasa et Luanda institutionnalisent leur coopération sécuritaire

La République Démocratique du Congo et la République d'Angola viennent de franchir une étape déterminante dans le renforcement de leur partenariat stratégique en matière de sécurité et de défense. Le jeudi 12 février 2026, à Luanda, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Lukoo, et son homologue angolais Manuel Gomes ont procédé à la signature de l'accord portant création de la Commission Permanente mixte Défense et Sécurité. Cet acte intervient à l'issue de deux jours de travaux intensifs menés par les experts des deux pays.

Par cette signature, Kinshasa et Luanda formalisent un cadre institutionnel destiné à structurer et approfondir leur coopération sécuritaire, notamment dans la gestion des enjeux communs liés à la stabilité régionale.

En marge de cet engagement, les deux délégations ont tenu une réunion bilatérale au cours de laquelle elles ont évalué la situation sécuritaire le long de la frontière commune. Les parties ont recommandé le renforcement des mécanismes permanents d'échange d'informations entre les forces de défense et de sécurité, ainsi que la programmation de rencontres périodiques entre les commandements militaires et policiers des deux États.

Dans un contexte marqué par la situation sécuritaire à l'Est de la RDC, les ministres ont condamné l'usage de la force comme moyen d'accès au pouvoir et ont réaffirmé leur attachement au respect des principes démocratiques, considérés comme fondement de la stabilité et de la paix des Etats.

Au cours de cette réunion ministérielle co-présidée par le Vice-Premier Ministre Shabani et le ministre angolais de l'Intérieur, les experts ont salué la volonté politique du Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et de son homologue angolais, en faveur du renforcement des liens de fraternité et de coopération entre les deux peuples.

La création de cette Commission Permanente mixte Défense et Sécurité constitue ainsi le socle d'un partenariat consolidé dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et pour la sécurisation durable de la frontière commune.