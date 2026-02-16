Congo-Kinshasa: Kinshasa - Me Samuel Mbemba Kabuya lance les travaux d'un centre de santé moderne au Camp Luka

Le mercredi 11 février restera une date mémorable pour les habitants du Camp Luka. Me Samuel Mbemba Kabuya a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de santé moderne, un projet ambitieux destiné à améliorer significativement l'accès aux soins de santé dans la capitale congolaise. Ce projet vient ainsi soulager la population de Kinshasa, en général, et celle du district de Lukunga en particulier, souvent confrontée aux difficultés d'accès à des soins de qualité.

Dans son discours, Me Samuel Mbemba Kabuya a révélé que le financement de ce grand projet provient de son salaire cumulé de plusieurs mois, démontrant ainsi sa détermination personnelle à contribuer au bien-être collectif. Il a exprimé sa volonté de voir ce centre achevé et inauguré d'ici la fin de l'année en cours.

Il a également rappelé que le Président de la République, Son Excellence Félix Tshisekedi, encourage constamment ses collaborateurs à rester proches de la population et à poser des actions concrètes susceptibles d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Selon lui, ce centre de santé s'inscrit pleinement dans cette vision de proximité et de solidarité.

"A mon arrivé dans la politique, je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je ne remplisse que mon ventre, en oubliant ma base. Le Président Félix Tshisekedi exhorte à tout moment les Ministres, à être proche de la population, et de poser des actes qui lui bénéficient directement. Aujourd'hui, avec le peu de moyen que j'ai, je lance ces travaux de construction d'un centre de santé ici au Camp Luka. Je pose ainsi la prière d'un centre de santé qui va proposer des examens médicaux gratuits à la population : le traitement de la malaria, les échographies pour les femmes enceintes, tout cela gratuitement. Si Dieu nous fait grâce, à la fin de cette année, je reviendrai pour inaugurer ce centre de santé", s'est exprimé Samuel Mbemba, devant la foule en liesse.

Ce futur centre de santé sera un bâtiment de type R+3, moderne et entièrement équipé, qui abritera plusieurs services médicaux afin de répondre efficacement aux besoins sanitaires de la population. Il comprendra notamment des services de consultation générale et spécialisée, un laboratoire, une maternité, ainsi que d'autres unités essentielles pour une prise en charge complète des patients.

Par cet acte fort, Me Samuel MBEMBA KABUYA pose un jalon important dans le développement des infrastructures sanitaires locales et renforce l'espoir d'un meilleur accès aux soins pour les habitants de Lukunga.