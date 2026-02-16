Congo-Kinshasa: 50 ans de l'UPA - Sama Lukonde s'engage à accomplir sa mission avec loyauté, courage et intégrité !

L'Union Parlementaire Africaine (UPA) a, célébré ce vendredi 13 février 2026, ses 50 ans d'existence. À cette occasion, le Président en exercice du Comité exécutif de cette organisation qui regroupe plusieurs parlementaires des différents pays d'Afrique, Jean-Michel Sama Lukonde a, dans une déclaration, pris l'engagement solennel de préserver l'âme de l'UPA, de défendre ses valeurs et de servir sa mission avec Loyauté, courage et intégrité.

Créée le 13 février 1976, dans un contexte marqué par l'élan des indépendances africaines et par la volonté des peuples du continent de bâtir une Afrique unie, souveraine et solidaire, l'Union Parlementaire Africaine est née d'une conviction forte: celle que les parlements africains, en tant qu'institutions représentatives des peuples, devaient jouer un rôle central dans la construction de l'unité africaine, dans la promotion de la paix et dans l'enracinement de la démocratie, a soutenu Jean-Michel Sama Lukonde.

Pour le président du Sénat de la République démocratique du Congo et Président en exercice du Comité exécutif de l'UPA, dès ses origines, cette organisation parlementaire s'est ainsi donnée pour mission de renforcer la coopération interparlementaire, de favoriser le dialogue politique et de contribuer activement au développement du continent.

Au cours des cinq dernières décennies, a-t-il mentionné, l'Union Parlementaire Africaine a su évoluer et s'adapter aux profondes mutations politiques, économiques et sociales de l'Afrique. Elle s'est imposée comme un cadre privilégié de concertation entre les parlements africains, un espace de dialogue et de solidarité, mais aussi un acteur engagé dans la promotion des valeurs démocratiques.

À travers l'organisation de conférences, de sessions statutaires, de rencontres internationales, de séminaires et d'activités de renforcement des capacités, l'UPA a contribué à consolider les institutions parlementaires, à promouvoir la culture du débat démocratique et à renforcer le rôle des parlements dans la gouvernance publique, a révélé Sama Lukonde.

À l'en croire, l'action de l'UPA s'est également illustrée par son engagement sur des thématiques majeures telles que la prévention et la résolution des conflits, la promotion des droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes, la participation des jeunes à la vie publique, la bonne gouvernance et le développement durable.

Fidèle à sa vocation panafricaine, Union a constamment oeuvré pour faire entendre la voix des parlements africains sur les grandes questions qui concernent l'avenir du continent.

Dans l'accomplissement de sa mission, l'Union Parlementaire Africaine a su nouer et entretenir des partenariats stratégiques avec de nombreuses institutions et organisations, notamment l'Union Interparlementaire, les organisations parlementaires régionales, les agences du système des Nations Unies ainsi que divers partenaires techniques et financiers. Ces collaborations ont permis de renforcer l'impact de ses actions, d'enrichir ses réflexions et d'inscrire durablement l'action parlementaire africaine dans les grands agendas continentaux et internationaux, a-t-il ajouté.

Face aux différents enjeux, Sama Lukonde souhaite voir l'UPA rester fidèle à l'esprit de ses fondateurs tout en se réinventant. Elle doit continuer à oeuvrer pour le renforcement du rôle des parlements dans la prévention des crises et la consolidation de la paix, promouvoir une gouvernance inclusive, transparente et responsable, encourager une plus grande implication des femmes et des jeunes dans la vie parlementaire, et adapter son action aux exigences du monde contemporain, notamment en matière numérique avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le renforcement de la coopération avec les partenaires stratégiques et la solidarité.