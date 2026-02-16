Togo: Promotion d'une agriculture régionale

Le Programme régional d'intégration des marchés agricoles (PRIMA), fruit d'un partenariat entre le Fonds pour l'environnement mondial (FEM/GEF), le Fonds international de développement agricole (FIDA) s'étoffe.

Désormais, le projet met l'accent sur l'intégration systématique des dimensions environnementales, climatiques et sociales dans toutes ses interventions au Togo et au Bénin.

Un dispositif de collecte et d'analyse des données climatiques et environnementales sera mis en place pour mesurer concrètement l'impact des actions engagées.

Financé pour six ans, le PRIMA vise à restaurer les écosystèmes, renforcer la sécurité alimentaire et réduire la vulnérabilité climatique des petits producteurs. L'objectif est de promouvoir une agriculture durable à travers la gestion responsable des terres et de l'eau, ainsi que des solutions fondées sur la nature.

Sur le plan économique, le programme devrait permettre une hausse de 30 % des échanges entre le Togo et le Bénin le long des corridors transfrontaliers ciblés.

Aménagement d'infrastructures agricoles, développement de zones planifiées et réhabilitation des pistes rurales figurent parmi les actions prioritaires pour fluidifier le commerce et dynamiser l'entrepreneuriat rural.