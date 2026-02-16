Togo: Promotion d'une agriculture régionale

16 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Programme régional d'intégration des marchés agricoles (PRIMA), fruit d'un partenariat entre le Fonds pour l'environnement mondial (FEM/GEF), le Fonds international de développement agricole (FIDA) s'étoffe.

Désormais, le projet met l'accent sur l'intégration systématique des dimensions environnementales, climatiques et sociales dans toutes ses interventions au Togo et au Bénin.

Un dispositif de collecte et d'analyse des données climatiques et environnementales sera mis en place pour mesurer concrètement l'impact des actions engagées.

Financé pour six ans, le PRIMA vise à restaurer les écosystèmes, renforcer la sécurité alimentaire et réduire la vulnérabilité climatique des petits producteurs. L'objectif est de promouvoir une agriculture durable à travers la gestion responsable des terres et de l'eau, ainsi que des solutions fondées sur la nature.

Sur le plan économique, le programme devrait permettre une hausse de 30 % des échanges entre le Togo et le Bénin le long des corridors transfrontaliers ciblés.

Aménagement d'infrastructures agricoles, développement de zones planifiées et réhabilitation des pistes rurales figurent parmi les actions prioritaires pour fluidifier le commerce et dynamiser l'entrepreneuriat rural.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.