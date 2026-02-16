Cote d'Ivoire: Mines, pétrole et énergie - Une nouvelle découverte d'hydrocarbures sur le bloc CI-501

16 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

Dans un communiqué en date du 16 février 2026, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, dirigé par Mamadou Sangafowa-Coulibaly, annonce « la découverte commerciale d'hydrocarbures sur le bloc CI-501 par le groupe pétrolier Eni, en partenariat avec Petroci Holding ».

Nommée Calao South, cette nouvelle découverte dans le bassin sédimentaire ivoirien « fait suite au forage du puits d'exploitation Murène South-1X sur le bloc CI-501, d'une profondeur totale de 5 058 mètres, dont une tranche d'eau d'environ 2 200 mètres », selon le communiqué.

Le document précise également que « Murène South-1X, situé à 8 km au sud-ouest du puits Murène-1X (bloc CI-205), a rencontré du pétrole léger, du gaz naturel et des condensats ». Avec cette nouvelle découverte d'hydrocarbures, ce sont environ 1,4 milliard de barils équivalent pétrole qui ont été mis en évidence sur les blocs CI-501 et CI-205.

À l'instar des découvertes réalisées ces dernières années, la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans sa volonté de se hisser parmi les premiers producteurs du continent. Le pays, sixième pôle africain d'investissement pétrolier, vise, depuis 2024, une production de 200 000 barils par jour à l'horizon 2027-2028, grâce au développement continu des champs Baleine et Calao.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.