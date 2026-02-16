Cote d'Ivoire: Mines, pétrole et énergie - Une nouvelle découverte d'hydrocarbures sur le bloc CI-501

Dans un communiqué en date du 16 février 2026, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, dirigé par Mamadou Sangafowa-Coulibaly, annonce « la découverte commerciale d'hydrocarbures sur le bloc CI-501 par le groupe pétrolier Eni, en partenariat avec Petroci Holding ».

Nommée Calao South, cette nouvelle découverte dans le bassin sédimentaire ivoirien « fait suite au forage du puits d'exploitation Murène South-1X sur le bloc CI-501, d'une profondeur totale de 5 058 mètres, dont une tranche d'eau d'environ 2 200 mètres », selon le communiqué.

Le document précise également que « Murène South-1X, situé à 8 km au sud-ouest du puits Murène-1X (bloc CI-205), a rencontré du pétrole léger, du gaz naturel et des condensats ». Avec cette nouvelle découverte d'hydrocarbures, ce sont environ 1,4 milliard de barils équivalent pétrole qui ont été mis en évidence sur les blocs CI-501 et CI-205.

À l'instar des découvertes réalisées ces dernières années, la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans sa volonté de se hisser parmi les premiers producteurs du continent. Le pays, sixième pôle africain d'investissement pétrolier, vise, depuis 2024, une production de 200 000 barils par jour à l'horizon 2027-2028, grâce au développement continu des champs Baleine et Calao.