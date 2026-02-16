Cote d'Ivoire: Immobilier - La CIE mise sur le Guichet Unique pour accélérer les projets de construction

La Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE) a pris part au Salon de l'Immobilier de la Côte d'Ivoire 2026, organisé les 07 et 08 février au Parc des Expositions de Port-Bouët. À travers cette présence, l'entreprise a réaffirmé son rôle dans l'accompagnement des projets immobiliers, en mettant l'accent sur des solutions pratiques destinées aux professionnels du secteur.

Placée sous le thème « Bâtir durable : innovations et solutions pour l'habitat de demain », cette édition a servi de cadre à la présentation d'un dispositif jugé stratégique : le Guichet Unique CIE-SODECI, conçu pour simplifier les démarches liées aux raccordements aux réseaux essentiels.

Anticiper l'électricité dès la conception des projets

Lors d'un panel consacré à l'habitat durable, M. Djigbenou Brice, sous-directeur du Guichet Unique CIE-SODECI, a détaillé l'intérêt de cette approche intégrée pour les promoteurs immobiliers. Selon lui, l'objectif principal est de permettre aux porteurs de projets de prendre en compte, dès les premières phases de conception, les besoins en électricité, afin d'éviter les difficultés techniques ou financières une fois les travaux engagés. « Il s'agit d'aider les promoteurs à mieux planifier leurs investissements et à sécuriser leurs chantiers », a-t-il expliqué.

Réduction des délais et meilleure maîtrise des coûts

Le Guichet Unique offre ainsi la possibilité de mieux estimer les coûts liés aux raccordements, tout en réduisant les délais de traitement. Cette anticipation permet aux promoteurs d'intégrer ces paramètres dans leur budget initial, limitant ainsi les surcoûts de dernière minute. Une démarche qui contribue également à renforcer la transparence des projets immobiliers, au bénéfice des futurs acquéreurs, souvent confrontés à des retards ou à des charges imprévues.

Vers des projets plus solides et compétitifs

Au-delà de la simplification administrative, cette approche collaborative, menée en lien avec les administrations concernées et les chambres de métiers, vise à rendre les projets immobiliers plus fiables, mieux structurés et plus compétitifs. Dans un contexte de forte urbanisation et de demande croissante en logements, la question de l'accès rapide aux services essentiels devient un enjeu majeur pour bâtir des villes durables.

Une présence active sur le stand de la CIE

En marge des échanges en panel, la CIE a animé son stand tout au long du salon. Les équipes de la Direction Marketing et Relations Clients (DMRC) ont notamment présenté l'application MaCIE, destinée à faciliter les démarches des usagers, tout en recueillant directement les préoccupations des visiteurs. De son côté, la Direction Commerciale Business a poursuivi ses actions de sensibilisation auprès des acteurs de l'immobilier, dans le but de renforcer la compréhension et l'adoption du Guichet Unique.

Un engagement renouvelé pour un habitat durable

À travers cette participation au Salon de l'Immobilier 2026, la CIE confirme sa volonté de contribuer au développement urbain durable en Côte d'Ivoire, en misant sur l'innovation, l'écoute des partenaires et des solutions concrètes adaptées aux besoins du secteur.