Cote d'Ivoire: Bingerville - Une école canadienne homologuée ouvre ses portes aux familles ivoiriennes

L'École Internationale Canadienne Jacques Cartier a organisé, le samedi 14 février, une Journée Portes Ouvertes dans ses locaux à Bingerville. L'événement a rassemblé parents d'élèves, partenaires institutionnels et leaders communautaires, venus découvrir ce nouvel établissement homologué, inspiré du modèle éducatif canadien.

La cérémonie s'est tenue en présence de Mme Sandra Choufani, ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, dont la participation a traduit l'intérêt des autorités canadiennes pour cette initiative éducative implantée sur le sol ivoirien. La visite officielle a également été marquée par la présence de Mme Julie Forest et Mme Isabelle Lirette, représentantes du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick (Canada), renforçant ainsi la crédibilité institutionnelle du projet.

Une approche pédagogique fondée sur les standards canadiens

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette Journée Portes Ouvertes a permis aux visiteurs de découvrir les infrastructures modernes de l'établissement, ainsi que les programmes proposés. L'école met en avant une pédagogie axée sur le développement global de l'enfant, l'excellence académique, l'ouverture culturelle et l'apprentissage dans un environnement sécurisé et bienveillant. L'objectif affiché est d'offrir un enseignement de qualité, conforme aux standards du système éducatif canadien, tout en répondant aux attentes des familles ivoiriennes et de la sous-région.

Former des élèves prêts pour le monde

À la tête de ce projet, la directrice Mme Aminata Sylla-Traoré ambitionne de proposer une alternative éducative internationale de haut niveau, combinant rigueur académique, valeurs humaines et ouverture sur le monde. Selon elle, l'École Internationale Canadienne Jacques Cartier entend devenir un établissement de référence, capable de préparer les élèves à réussir aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international.

Un accueil favorable de la communauté locale

L'événement a été marqué par une forte mobilisation de la communauté de Bingerville. Riverains et acteurs locaux ont exprimé leur soutien à cette nouvelle structure éducative, saluée pour son intégration harmonieuse dans son environnement. Les organisateurs ont mis en avant cet esprit de collaboration et de bon voisinage, considéré comme un facteur clé pour l'ancrage durable de l'école dans la commune.

Des ambitions tournées vers l'avenir

À l'issue de la rencontre, la direction de l'établissement a réaffirmé sa volonté de renforcer les partenariats institutionnels, notamment avec les autorités éducatives canadiennes, et de poursuivre le développement progressif des cycles d'enseignement. Située à Bingerville, dans la cité De Lacelle, derrière le Jardin botanique, l'École Internationale Canadienne Jacques Cartier offre un cadre calme, accessible et sécurisé, favorable à l'épanouissement et à la réussite scolaire des enfants.