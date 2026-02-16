Afrique de l'Ouest: Thierno Saïdou Choaraou Deme - Symbole d'érudition et de transmission spirituelle

Ce 15 février 2026, l’Association des Descendants de Thierno Saidou Choaraou Deme a organisé à l'Institut Islamique de Dakar, une cérémonie de présentation exclusive du recueil de ses poèmes intitulé Majmou‘ul-Kharaïd wa Manzûmul Farâïd (Recueil des perles précieuses).

Créée en 2018, l’Association des descendants œuvre à la vulgarisation et à la préservation des écrits de l’érudit, afin de transmettre aux nouvelles générations la richesse de son héritage spirituel et littéraire.

Cette rencontre a constitué un moment fort de valorisation du patrimoine religieux et intellectuel de ce grand érudit de l'Afrique de l'Ouest.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une vie consacrée au savoir et à la transmission

Né en 1883 à Youri (Nioro du Sahel), au Mali, Thierno Saïdou Choaraou Deme s’imposa comme l’un des grands maîtres spirituels marquants de l’Afrique de l’Ouest. Très tôt initié au fiqh (jurisprudence islamique), à la poésie et au soufisme, il retourna à Nioro en 1905 où il prêta serment d’allégeance auprès du chérif Mohamed Mokhtar.

En 1912, après son retour au Fouta, il participa activement à la vie culturelle, scientifique et religieuse de la région. Ressortissant de l’école de Thierno Mohamed Baba Talla de Thilogne, il enseigna à Kanel le Saint Coran ainsi que les sciences juridiques, linguistiques et mystiques.

Appartenant à la confrérie Tidjane, il se distingua par l’étendue de sa culture islamique et son talent poétique, d'où le titre honorifique "Saïd Shou‘ara" (maître des poètes), que lui attribua Thierno Mohamed Baba Talla, en reconnaissance de son génie littéraire.

En 1946, animé par le désir d’accomplir l’un des piliers de l’islam, il effectua le pèlerinage à La Mecque. Il rendit l’âme le 11 décembre 1947 à Omdourman, au Soudan, laissant derrière lui une œuvre spirituelle majeure.

Un legs spirituel entre poésie et élévation intérieure

Le recueil Majmou‘ul-Kharaïd wa Manzûmul Farâïd témoigne de la profondeur de sa pensée et de son engagement spirituel. À travers ses vers, Thierno Saïdou Choaraou Deme aborde des thèmes tels que la patience, l’endurance, la quête de la connaissance et l’élévation de l’âme entre autres...

La cérémonie s’est articulée autour de trois temps forts : une présentation détaillée de sa biographie, une paraphrase de certaines de ses paroles, puis la traduction commentée d’un extrait de ses poèmes, symbole de sagesse.

Plusieurs intervenants, dont M. Tidiane Deme, ont pris la parole pour témoigner en son honneur. S'exprimant sur le legs spirituel, Mr Deme président de l’association, a souligné l’importance de revitaliser le patrimoine culturel à travers la publication et la diffusion de ces écrits.

En effet, à travers ce recueil, l’Association des descendants de Thierno Saïdou Choaraou Deme entend susciter une réflexion approfondie sur la valeur de son œuvre et faciliter son appropriation par les intellectuels, les centres d’enseignement des sciences islamiques ainsi que par toute personne animée d’une curiosité intellectuelle.

Au-delà d’un simple hommage, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de transmission et de préservation d’un héritage spirituel qui continue d’éclairer les générations présentes et futures.