Cote d'Ivoire: Employabilité - Une société de téléphonie mobile mise sur la jeunesse avec « Demain, c'est maintenant »

16 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Une plateforme pour transformer les idées en opportunités. À Abidjan-Cocody, le 13 février 2026, Mtn Côte d'Ivoire a procédé au lancement officiel de sa nouvelle plateforme « Demain, c'est maintenant ». À travers ce programme, l'opérateur télécom entend insuffler une nouvelle dynamique à l'entrepreneuriat jeune et soutenir l'insertion socio-professionnelle en Côte d'Ivoire.

L'initiative se présente comme un outil d'accompagnement destiné à encourager l'audace, l'innovation et la prise d'initiative chez les 18-35 ans. Au cœur du dispositif : une dotation d'un million de Fcfa par jour pendant 40 jours, soit un investissement total de 40 millions de Fcfa. Chaque jour, un jeune sera désigné par tirage au sort pour bénéficier de cette enveloppe financière. L'objectif est clair : lever l'un des principaux freins à l'entrepreneuriat, à savoir l'accès aux ressources financières et permettre aux bénéficiaires de concrétiser un projet ou de renforcer une activité existante.

Les responsables de l'entreprise soulignent que cette action s'inscrit dans une logique de responsabilité sociétale, en appui aux efforts publics en matière d'emploi et d'autonomisation économique. « Nous croyons fermement que la jeunesse est le moteur du changement. À travers cette initiative, nous voulons encourager chaque jeune Ivoirien à passer à l'action », a indiqué Sarah Koné, responsable communication et marketing de Mtn Côte d'Ivoire. Pour l'opérateur, il s'agit de contribuer à l'émergence d'un tissu entrepreneurial plus solide, capable de soutenir la croissance nationale.

L'accès au tirage au sort est conditionné à la souscription du forfait internet « C'CHIC ». Le mécanisme repose ainsi sur la base des abonnés de l'opérateur, combinant offre commerciale et action à portée sociale. Avec « Demain, c'est maintenant », la société confirme son ambition d'aller au-delà des services de télécommunication pour se positionner comme un partenaire du développement. En plaçant la jeunesse au centre de sa stratégie sociétale, l'entreprise entend accompagner l'émergence d'une génération d'entrepreneurs capables de façonner l'économie de demain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.