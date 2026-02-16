Cote d'Ivoire: Employabilité - Une société de téléphonie mobile mise sur la jeunesse avec « Demain, c'est maintenant »

Une plateforme pour transformer les idées en opportunités. À Abidjan-Cocody, le 13 février 2026, Mtn Côte d'Ivoire a procédé au lancement officiel de sa nouvelle plateforme « Demain, c'est maintenant ». À travers ce programme, l'opérateur télécom entend insuffler une nouvelle dynamique à l'entrepreneuriat jeune et soutenir l'insertion socio-professionnelle en Côte d'Ivoire.

L'initiative se présente comme un outil d'accompagnement destiné à encourager l'audace, l'innovation et la prise d'initiative chez les 18-35 ans. Au cœur du dispositif : une dotation d'un million de Fcfa par jour pendant 40 jours, soit un investissement total de 40 millions de Fcfa. Chaque jour, un jeune sera désigné par tirage au sort pour bénéficier de cette enveloppe financière. L'objectif est clair : lever l'un des principaux freins à l'entrepreneuriat, à savoir l'accès aux ressources financières et permettre aux bénéficiaires de concrétiser un projet ou de renforcer une activité existante.

Les responsables de l'entreprise soulignent que cette action s'inscrit dans une logique de responsabilité sociétale, en appui aux efforts publics en matière d'emploi et d'autonomisation économique. « Nous croyons fermement que la jeunesse est le moteur du changement. À travers cette initiative, nous voulons encourager chaque jeune Ivoirien à passer à l'action », a indiqué Sarah Koné, responsable communication et marketing de Mtn Côte d'Ivoire. Pour l'opérateur, il s'agit de contribuer à l'émergence d'un tissu entrepreneurial plus solide, capable de soutenir la croissance nationale.

L'accès au tirage au sort est conditionné à la souscription du forfait internet « C'CHIC ». Le mécanisme repose ainsi sur la base des abonnés de l'opérateur, combinant offre commerciale et action à portée sociale. Avec « Demain, c'est maintenant », la société confirme son ambition d'aller au-delà des services de télécommunication pour se positionner comme un partenaire du développement. En plaçant la jeunesse au centre de sa stratégie sociétale, l'entreprise entend accompagner l'émergence d'une génération d'entrepreneurs capables de façonner l'économie de demain.

