Cote d'Ivoire: Ansut - Djibril Ouattara encourage les agents à intensifier la marche vers le service universel

Déjà à la tâche. Le mercredi 11 février 2026, Djibril Ouattara, ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique depuis le 23 janvier 2026, a effectué une visite à l'Agence nationale du service universel des télécommunications (Ansut).

Cette activité s'inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les structures oeuvrant sous la tutelle de son ministère. A l'occasion, Djibril Ouattara, s'est réjoui des réalisations ainsi que des projections de l'Ansut. Il a encouragé l'équipe dirigeante, à consacrer davantage d'efforts aux initiatives à impacts rapides sur le quotidien du citoyen.

Il a exprimé son entière disponibilité pour accompagner l'Ansut dans ses projets de transformation digitale de la Côte d'Ivoire. Bamba Yacouba, président du conseil d'administration de l'agence, a rappelé le ferme engagement de l'ensemble du conseil d'administration, à faire suivre la feuille de route gouvernementale, en matière de service universel des télécommunications.

Par ailleurs, Gilles Thierry Beugré, directeur général de l'Ansut, a présenté au ministre, les avancées réalisées par l'agence au cours des quatre dernières années. "Ce moment représente pour nous bien plus qu'une réunion. C'est l'occasion de partager l'espoir qui nous anime chaque jour, celui de bâtir une infrastructure numérique véritablement au service de tous les Ivoiriens", a-t-il déclaré.

Il a ensuite présenté les projets à fort impact, notamment le nombre croissant de villages sortis de l'enclavement numérique, ainsi que la progression sur l'exploitation du réseau national haut débit, pour améliorer la souveraineté numérique de l'administration ivoirienne et l'accès aux services essentiels des télécommunications pour les populations, même dans les zones les plus reculées.

Les projets de vulgarisation tels que les Centres d'innovation et de culture numériques (Cicn) dans les écoles de l'intérieur du pays, ont été expliqués au ministre. Le directeur général a, par la même occasion, formulé un plaidoyer pour un soutien accru du ministère dans l'optique d'un déploiement opérationnel plus efficace de la politique du service universel des télécommunications en Côte d'Ivoire.