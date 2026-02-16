Afrique de l'Ouest: Changement climatique - Un atelier national de plaidoyer pour une action inclusive

L'Institut africain pour le développement économique et social (Inades-Formation), en partenariat avec Solidarité union coopération (Suco), a organisé le 13 février 2026, dans un complexe hôtelier, un atelier national de plaidoyer sur le changement climatique.

La rencontre a réuni des autorités nationales et locales, des organisations internationales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des coopératives communautaires issues des zones côtières ivoiriennes. Elle s'inscrit dans le cadre du projet « Action climatique féministe en Afrique de l'ouest » (Acf-Ao).

Un espace de dialogue entre communautés et décideurs

Financé par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), le projet est mis en oeuvre dans quatre pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Togo. Cet atelier avait pour principal objectif de créer un cadre de dialogue direct entre les communautés bénéficiaires et les autorités nationales, afin de faire entendre les préoccupations des populations côtières face aux effets du changement climatique.

Prenant la parole, le Secrétaire général de l'Inades-Formation, Sena Kwaku Adessou, a appelé les acteurs régionaux et nationaux à intégrer davantage la dimension genre dans l'élaboration des politiques publiques et les processus décisionnels. Il a souligné que « de très belles initiatives sont développées par ces femmes pour accroître leur résilience sur la côte face aux enjeux climatiques », invitant ainsi les décideurs à mieux reconnaître et valoriser ces actions locales.

De son côté, Evelyne Adom, Représentante pays de Suco en Côte d'Ivoire, a insisté sur l'importance d'accompagner cette dynamique : « Pour nous, il est essentiel que les femmes soient pleinement intégrées dans la chaîne de décision au sein des différentes localités dans lesquelles nous intervenons ». Représentant le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Rachelle Ida Yapo, directrice des politiques et stratégies du développement durable dudit ministère, a indiqué que le projet Acf-Ao traduit une ambition collective : celle d'une transition écologique inclusive, équitable et territorialisée.

Elle a rappelé que « dans des contextes de vulnérabilité accrue, les femmes et les jeunes sont souvent en première ligne en raison de leurs responsabilités socio-économiques et de leur ancrage dans les activités locales. Pourtant, ils constituent également des acteurs majeurs de la résilience territoriale ». L'initiative cible particulièrement les communautés vivant dans des zones écologiquement sensibles telles que Grand-Bassam, Adiaké, Grand-Lahou et Jacqueville. Elle vise à renforcer leur résilience face aux impacts du changement climatique, avec un accent particulier sur les femmes rurales et les jeunes.

À l'issue des échanges, les représentantes des coopératives des localités susmentionnées ont présenté une note de plaidoyer structurée autour de deux axes majeurs, notamment l'intégration effective des femmes dans les instances de décision et le renforcement des mesures d'adaptation des communautés côtières face aux impacts du changement climatique.

À travers cet atelier, les organisateurs entendent ainsi faire des femmes et des jeunes des acteurs centraux des politiques climatiques locales et nationales, en reconnaissant leur rôle stratégique dans la construction d'une résilience durable des territoires côtiers.