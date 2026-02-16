Cote d'Ivoire: Désenclavement de Kossandji - L'Archidiocèse d'Abidjan met à la disposition des populations un car de transport et un camion via le projet Catho Express

15 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Sous l'impulsion de Son Éminence Ignace Cardinal Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, l'Archidiocèse d'Abidjan met en œuvre un vaste projet social de transport destiné à désenclaver les localités de Kossandji, Kodioussou et Danguira, ainsi que les villages environnants situés dans la région de la Mé.

Cette initiative vise à offrir aux populations un moyen de déplacement fiable, sécurisé et digne, baptisé Catho Express. À l'occasion du lancement de cette future compagnie de transport diocésaine, l'Archidiocèse d'Abidjan a mis à disposition un car climatisé de 34 places ainsi qu'un camion destiné au transport de marchandises sur la ligne Kossandji-Abidjan.

Les véhicules ont été officiellement présentés et bénis le 14 février 2026, lors d'une cérémonie organisée à la Paroisse Saint Ambroise du Jubilé d'Angré, en présence de Son Éminence Ignace Cardinal Bessi Dogbo. « À travers cette remise, l'Archidiocèse d'Abidjan réaffirme son engagement en faveur du développement humain intégral et sa proximité avec les populations des zones rurales », a déclaré l'archevêque. Selon lui, ces véhicules, offerts à l'une des paroisses les plus éloignées du diocèse, desservie avec dévouement par ses prêtres, contribueront au désenclavement d'une vaste portion du territoire de l'Église-Famille de Dieu.

Poursuivant son propos, Son Éminence a indiqué que cette remise constitue la première étape de la réalisation des objectifs fixés dans le budget 2026, lequel prévoit la dotation de dix véhicules destinés à la mission et à la pastorale. « Dans sa mise en oeuvre, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous précède toujours, a voulu que nous répondions à un besoin pressant », a-t-il ajouté.

Le Révérend Père Yves Saint-Laurent Ayémou, économe diocésain adjoint et curé de la paroisse Sainte Joséphine Bakhita de Plateau-les-Oliviers, a, pour sa part, souligné que cette initiative témoigne avec force de la contribution de l'Église diocésaine au développement humain intégral. « Le projet de transport Catho Express n'est pas une simple opération logistique ; il s'agit d'un acte pastoral majeur, destiné à rompre l'isolement des populations du doyenné Épiphanie Gilbert-Ingyo, dans la région de la Mé », a-t-il précisé.

Il a également indiqué que cette initiative se présente comme un modèle de gestion structuré et crédible, posant les premiers jalons d'une future compagnie de transport diocésaine. Au nom des conseils paroissiaux de Kossandji, Kodioussou et Danguira, ainsi que des populations, Roderick Rodrigue N'Cho s'est réjoui de cette dotation.

Il a souligné que l'Archidiocèse d'Abidjan venait ainsi de répondre à l'un des besoins majeurs de cette paroisse, la plus éloignée géographiquement du diocèse. « Et ce ne sont pas vos collaborateurs qui me diront le contraire. Éminence, mille fois merci pour tout. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde une excellente santé afin que vous poursuiviez votre oeuvre », a-t-il exprimé.

