Cote d'Ivoire: Faux, Tiburce Koffi n'a pas été arrêté

Une image publiée par Hot Gso7 sur facebook montre le célèbre romancier et journaliste ivoirien Tiburce Koffi en train d'être arrêté par deux policiers.

Cette image est légendée comme suit : « Fin tragique d'Tiburce Koffi !? La nouvelle de ce matin a choqué tout le monde ! » En dessous de l'image, on peut lire : « Scandale en direct à la télé ! Tiburce Koffi ne savait pas que la caméra enregistrait ! Est-ce la fin de sa carrière ? » Sous la dernière phrase de cette annonce, il est mentionné : « orangecountyrealestateadv... Quelles informations a-t-il révélées ? » La publication mise en ligne le 14 octobre 2025 à 11h29 a été likée 532 fois.

Fratmat check a effectué des recherches sur l'image et l'a trouvée fausse

Une recherche par image inversée sur Google Lens a permis de découvrir que la page Facebook Hot gso7 a été créée le 20 juin 2023, comme le montre les informations fournies dans la transparence de la page. Aucune publication n'a été faite sur cette page depuis. Et curieusement, depuis le 30 septembre 2025, elle a diffusé et sponsorisé deux publications qui concernent deux journalistes et écrivains ivoiriens de renom : Tiburce Koffi et Venance Konan. L'une comme l'autre des publications présentent les deux écrivains de renom avec mes mêmes descriptions choquantes et alarmistes.

On note aussi que les deux interviews sont identiques, à part les noms des interviewés (Tiburce Koffi et Venance Konan) qui changent. D'abord, au début de la publication, on a l'impression d'être sur le site internet de Koaci.com alors que l'Url n'est pas celui du site d'informations ivoirien. En plus, en lisant ces entretiens, on constate la volonté de promouvoir une plateforme AffinexisAgent. Sur cette « plateforme de trading », les gens sont invités à s'inscrire pour gagner de l'argent, jusqu'à 1 millions FCFA par jour.

La plateforme présente même des personnages comme la créatrice de contenus Edith Brou, les journalistes Alafé Wakili et Marie-Laure N'Goran ou encore des personnalités politiques qui auraient utilisé cette plateforme et gagné beaucoup d'argent, et encourageraient les citoyens à en faire autant. Par ailleurs, des recherches sur AffinexisAgent présentent ce site comme une plateforme de trading et de cryptomonnaies : https://affinexisagent.io/ Il n'y a pas de contact direct sur le site à part un formulaire. Pareil pour l'adresse https://affinexisagent.net/

Fratmat check, pour en avoir le coeur net, a joint Tiburce Koffi par téléphone. Celui-ci a répondu qu'il était au travail. « Vous voyez bien que je suis encore en vie, c'est pourquoi je peux échanger avec vous ». Le directeur de publication et rédacteur en chef de Koaci.com joint par téléphone ne reconnait pas non plus avoir publié une interview desdits journalistes.

La célèbre présentatrice du 20 heures de la chaîne de télévision nationale, Marie Laure N'Goran, également contactée, dit ne jamais avoir fait de placement d'argent ou joué aux jeux de hasard. Alafé Wakili, PDG du groupe L'Intelligent d'Abidjan, a tout simplement répondu : « Fake de fake. Je ne suis pas concerné. Dommage ».

Une annonce marquée par le sensationnel et les fautes

A première vue, le lecteur découvre une annonce truffée de fautes et marquée par le sensationnel. L'auteur annonce « la fin tragique d'Tiburce Koffi ». Il y a laissé une faute d'orthographe. En lieu et place de « de », il a opté pour un « d' » comme si le mot qui suivait commençait par une voyelle.

Ce qui laisse entrevoir une légèreté dans sa rédaction. Ensuite, il insinue que l'écrivain est mort. Mais pas que. Le mot "tragique" renvoie à une mort violente. Et vue qu'il est aux mains d'agents des forces de défense et de sécurité, l'auteur inocule insidieusement au lecteur que Tiburce Koffi aurait péri sous les armes des FDS. L'auteur utilise les mots « choqué » et « scandale » pour frapper sur les esprits.

Une publication dans un contexte électoral délétère

Dans le cadre de l'élection présidentielle qui aura lieu le 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire est entrée dans la période de campagne, sur fond de contestation de l'opposition politique. La publication d'une telle annonce vient en rajouter aux appels sur les réseaux sociaux à dire non au 4e mandat de l'actuel chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara.

« Cette publication a été produite par Fraternité Matin dans le cadre du projet « Renforcer la Fiabilité de l'Information en Afrique de l'Ouest », sous l'encadrement de la DW Akademie, avec le soutien technique de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, financée par le Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) et l'Union européenne (UE). Ce mentorat respecte l'indépendance journalistique des journalistes, en leur offrant l'accès à des techniques et des outils avancés. »