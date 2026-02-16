Tunisie: Foot - Ligue 1 - Match en retard de la 19e journée - Walid Mansri sifflera AS Soliman - Espérance ST

TUNIS — L'arbitre Walid Mansri a été désigné pour diriger le match en retard comptant pour la 19e journée du championnat de Ligue 1 entre l'AS Soliman et l'Espérance de Tunis, le mardi 17 février, au Stade Boujemaa Kmiti, à partir de 14h00.

L'assistance vidéo (VAR) a été confiée à Oussama Ben Ishak.

L'Espérance ST occupe provisoirement la troisième place du classement avec 40 point, à cinq longueurs du leader, le Club Africain, et avec trois matches en moins.

L'AS Soliman est lanterne rouge avec 13 unités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Club Africain 45 21 13 6 2 28 8 +20

2. Stade Tunisien 41 20 11 8 1 23 6 +17

3. Espérance ST 40 18 12 4 2 31 6 +25

4. CS Sfaxien 39 21 11 6 4 28 11 +17

5. US Monastir 36 21 9 9 3 23 13 +10

6. Etoile du Sahel 30 21 8 6 7 21 18 +03

7. ES Zarzis 26 21 7 5 9 19 22 -03

8. ES Métlaoui 26 20 6 8 6 13 17 -04

9. JS Omrane 25 21 7 4 10 15 24 -09

10. AS Marsa 25 21 8 1 12 20 20 00

11. US Ben Guerdane 24 21 5 9 7 13 17 -04

12. CA Bizertin 24 21 6 6 9 12 20 -08

13. JS Kairouan 20 21 6 2 13 14 32 -18

14. O. Béja 18 21 5 3 13 11 31 -20

15. AS Gabès 17 21 3 8 10 10 24 -14

16. AS Soliman 13 20 2 7 11 9 21 -12