Gabon: District de Ndougou-Vers un nouveau départ

Journée de collecte d'idées de développement auprès des fils et filles à l'invitation de l'honorable député René Mboungana Guibouanga au Conseil départemental de Bendjé.

(Gabonews) Ces journées de réflexion citoyenne marquent un tournant important pour le district de Ndougou, le député du canton Rembo Nkomi, René Mboungana Guibouanga a appelé les ressortissants de la contrée a dressé un état de lieu surtout en matière de services : agriculture, santé, éducation et infrastructures.

Des échanges qui permettent à l'ensemble de la communauté a proposé des solutions pouvant sortir le district de Ndougou du retard du développement."je soutiens l'idée de rassemblement de tout le monde" partage Rosette. La mutualisation de toutes les forces, la présence de quelques députés indépendants n'est pas fortuite."Main dans la main pour construire le district de Ndougou" a lancé le député du 3ème siège.

C'est la seconde étape Libreville le 7 février dernier, la prochaine se fera directement à Ndougou.