Gabon: District de Ndougou-Vers un nouveau départ

16 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par OT

Journée de collecte d'idées de développement auprès des fils et filles à l'invitation de l'honorable député René Mboungana Guibouanga au Conseil départemental de Bendjé.

(Gabonews) Ces journées de réflexion citoyenne marquent un tournant important pour le district de Ndougou, le député du canton Rembo Nkomi, René Mboungana Guibouanga a appelé les ressortissants de la contrée a dressé un état de lieu surtout en matière de services : agriculture, santé, éducation et infrastructures.

Des échanges qui permettent à l'ensemble de la communauté a proposé des solutions pouvant sortir le district de Ndougou du retard du développement."je soutiens l'idée de rassemblement de tout le monde" partage Rosette. La mutualisation de toutes les forces, la présence de quelques députés indépendants n'est pas fortuite."Main dans la main pour construire le district de Ndougou" a lancé le député du 3ème siège.

C'est la seconde étape Libreville le 7 février dernier, la prochaine se fera directement à Ndougou.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.