Afrique: Sommet Afrique-Italie - Une nouvelle ère de partenariat stratégique et de co-développement

Le Sommet Afrique-Italie, qui s'est tenu le 13 février 2026 à l'initiative des autorités de la République italienne, marque une étape significative dans le renforcement des relations entre le continent africain et l'Italie.

Cette rencontre de haut niveau a consacré une nouvelle dynamique de dialogue et de coopération, fondée sur un partenariat équilibré, respectueux des intérêts mutuels et résolument orienté vers des résultats concrets.

À cette occasion, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part aux travaux du Sommet, témoignant de l'engagement constant du Gabon en faveur d'une coopération internationale ambitieuse et porteuse de développement.

Dans un contexte international caractérisé par de profondes mutations économiques, ce rendez-vous stratégique a ouvert la voie à une approche renouvelée de la coopération, centrée sur le co-développement, l'investissement productif et la création de valeur ajoutée sur le sol africain. L'ambition commune affirmée lors des échanges est claire : bâtir une coopération durable, capable d'accompagner la transformation structurelle des économies africaines et de consolider leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions ont porté sur des secteurs stratégiques, notamment l'investissement, l'énergie, l'industrialisation, la promotion de l'emploi des jeunes ainsi que la transformation économique. Ces axes prioritaires constituent des leviers essentiels pour soutenir une croissance inclusive, renforcer la compétitivité des États africains et répondre aux aspirations légitimes d'une jeunesse mobilisée autour des enjeux d'avenir.

Qualifié d'historique par plusieurs intervenants, ce sommet confirme la place croissante de l'Afrique dans les équilibres économiques mondiaux. Le continent s'affirme désormais comme un acteur stratégique incontournable, porteur d'opportunités majeures et de perspectives de développement partagées.

Pour le Gabon, cette dynamique s'inscrit pleinement dans les priorités nationales. La transformation locale des ressources, le renforcement du tissu industriel et la création d'emplois durables demeurent au coeur de l'action publique, avec pour ambition de construire une économie plus souveraine, plus résiliente et davantage créatrice de valeur.

Attaché à une diplomatie économique ouverte et ambitieuse, le Gabon réaffirme sa détermination à traduire les engagements internationaux en projets structurants, générateurs de valeur ajoutée nationale et de prospérité partagée. Le Sommet Afrique-Italie consacre ainsi une Afrique résolument actrice de son destin économique.