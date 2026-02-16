La 13e Conférence des gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo se tiendra du 3 au 7 mars prochain à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. L'information est officiellement confirmée à travers une correspondance du Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani, adressée aux présidents des Assemblées provinciales ainsi qu'aux gouverneurs de province.

Dans ce message, le Vice-Premier ministre invite les autorités provinciales concernées à prendre toutes les dispositions utiles en vue de leur participation effective à ces assises, soulignant ainsi le caractère institutionnel et stratégique de cette rencontre.

Instance constitutionnelle de concertation, la Conférence des gouverneurs constitue un cadre privilégié de dialogue entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux. Elle offre l'opportunité d'évaluer l'état d'avancement du processus de décentralisation, d'examiner les principaux défis auxquels font face les provinces et d'assurer une meilleure cohérence des politiques publiques sur l'ensemble du territoire national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les enjeux de cette 13e édition sont multiples. Il sera notamment question de la gouvernance provinciale, de la mobilisation des ressources locales, ainsi que du renforcement de la coordination entre les entités territoriales décentralisées et le Gouvernement central. Les problématiques sécuritaires, économiques et sociales propres à chaque province devraient également figurer au coeur des échanges.

Le choix de Bandundu pour accueillir ces assises traduit la volonté des autorités nationales de promouvoir un équilibre territorial dans l'organisation des grandes rencontres institutionnelles. Cette démarche participe de l'objectif de rapprocher les instances de décision des réalités provinciales et de consolider l'ancrage de la décentralisation comme pilier de la gouvernance publique en RDC.

A l'approche de ces travaux, les attentes sont nombreuses quant aux orientations qui seront dégagées pour renforcer l'efficacité de l'action publique et améliorer la coordination entre les différents niveaux de pouvoir.