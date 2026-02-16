Congo-Kinshasa: Baie de Ngaliema - Le Gouvernement lance une offensive contre les constructions anarchiques

Le Gouvernement central renforce son action en faveur du respect des normes urbanistiques dans la ville de Kinshasa. Ce samedi 14 février 2026, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Lukoo Bihango Jacquemain, a effectué une mission d'inspection à la Baie de Ngaliema, à la tête d'une délégation gouvernementale.

A ses côtés figuraient notamment, la Ministre des Affaires foncières, O'Neige Nsele, ainsi que le Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Gisaro. Cette descente de terrain s'inscrit dans une démarche coordonnée visant à mettre fin aux occupations irrégulières et à restaurer l'autorité de l'État sur les emprises publiques indûment exploitées.

L'opération engagée poursuit un triple objectif : rétablir l'ordre urbanistique, libérer les espaces publics illégalement occupés et prévenir les risques majeurs auxquels la capitale demeure exposée, en particulier les inondations récurrentes qui fragilisent plusieurs quartiers de Kinshasa.

A travers cette initiative, le Gouvernement réaffirme sa détermination à sécuriser durablement les populations kinoises, en imposant le respect strict des normes d'aménagement du territoire et en anticipant les catastrophes consécutives aux constructions anarchiques.