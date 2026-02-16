Cap-Vert: Renonciation et nomination de L'Évêque de Santiago au pays

Cité du Vatican — Le Saint-Père a accepté la renonciation du gouvernement pastoral du diocèse de Santiago de Cabo Verde présentée par le Cardinal Arlindo Gomes Furtado.

Le Saint-Père a nommé évêque du diocèse de Santiago de Cabo Verde (Cap-Vert) Mgr Teodoro Mendes Tavares, C.S.Sp., jusqu'à présent Évêque du diocèse de Ponta de Pedras (Brésil).

Mgr Teodoro Mendes Tavares, C.S.S.P., est né le 7 janvier 1964 au Cap-Vert. Après avoir prononcé ses voeux dans la Congrégation des Pères Spiritains, il a fait des études de philosophie à l'Institut supérieur de théologie de Braga et de théologie à l'Universidade Católica Portuguesa de Lisbonne. Il a ensuite obtenu une licence en oecuménisme au Trinity College de Dublin.

Il a été ordonné prêtre le 11 juillet 1993.

Il a été nommé évêque titulaire de Verbe et auxiliaire de l'archidiocèse de Belém do Pará (Brésil) le 16 février 2011, recevant la consécration épiscopale le 8 mai suivant. Il a ensuite été nommé évêque coadjuteur du diocèse de Ponta de Pedras (Brésil) le 10 juin 2015, avant de succéder à son coadjuteur le 23 septembre 2015.