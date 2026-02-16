Nigeria: Les 9 enfants enlevés dans une église catholique la semaine dernière ont été libérés

Abuja — Les neuf enfants enlevés la semaine dernière à la station missionnaire Saint-Jean-de-la-Croix à Ojijea Ojije, Utonkon, dans l'État de Benue, ont été libérés (voir Fides 10/2/2026).

Les enfants libérés, six filles et trois garçons, ont été emmenés à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux. La station missionnaire fait partie de la paroisse Saint-Paul dans la zone administrative locale d'Ado. Les enfants ont été enlevés alors qu'ils participaient à une veillée de prière.

La police a annoncé avoir arrêté quatre personnes soupçonnées d'avoir participé à l'enlèvement. Les deux premières personnes ont été arrêtées le 11 février. Sur la base d'informations supplémentaires fournies par les services de renseignement, la police a mené une nouvelle descente le 14 février dans la cachette de l'un des suspects. L'opération a permis de récupérer un fusil AK-47 et huit balles de calibre 7,62 mm, ainsi que d'arrêter deux autres suspects, considérés comme des membres clés du groupe criminel responsable des enlèvements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'enquête de la police a établi que les quatre personnes arrêtées étaient directement liées à l'enlèvement des neuf jeunes. Les opérations de recherche continues dans la zone de l'enlèvement et dans les communautés adjacentes ont accru la pression sur les complices qui détenaient les otages, qui ont ainsi été contraints de les libérer sains et saufs.

Mais le Nigeria nous apprend également qu'un nouveau massacre a eu lieu dans l'État du Niger, dans le centre-ouest de la Fédération, lorsque des hommes armés à moto ont attaqué trois communautés dans la région de Borgu, près de la frontière avec les États de Kwara et Katsina. Au moins 46 personnes ont été tuées, dont 38 dans le seul village de Konkoso, tandis que d'autres ont été enlevées et leurs maisons incendiées.

La région est limitrophe de la forêt de Kainji, connue depuis longtemps pour être un refuge pour des groupes armés, notamment des factions liées à Boko Haram. Les violences dans la région sont commises à la fois par des groupes animés par une idéologie insurrectionnelle et par des bandits intéressés par les enlèvements contre rançon.