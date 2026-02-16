Un nouveau ferry ultra-moderne est censé arriver en Gambie d'ici la mi-mars, selon le président du Conseil d'Administration de l'Administration Maritime de la Gambie.

Le nouveau ferry régénérera le réseau de transport et stimulera les activités commerciales dans la région, a déclaré Mr Njie, ajoutant que « l'objectif de l'Administration Portuaire de la Gambie est l'amélioration des services de transport et des infrastructures maritimes. »

Le président du Conseil d'Administration de l'Administration Portuaire de la Gambie et le ministre des Transports, des Travaux Publics et des Infrastructures, Mr Ebrima Sillah, ont salué le président Barrow pour ses efforts en vue de l'acquisition du nouveau Ferry Hybride Ecologique. Ils ont exprimé leur reconnaissance au Président Barrow pour son soutien constant et inébranlable.

Mr Njie a révélé que l'acquisition du ferry entre dans le cadre du Quatrième Projet d'Expansion du Port de Banjul, financé par la Banque Africaine de Développement. Le ferry renforcera le réseau de transport et stimulera les activités commerciales entre Banjul et Barra.

Le nouveau ferry est long de 88m, tandis que sa largeur est de 17m. Le nouveau ferry a une capacité d'accommodation de 1000 passagers et peut contenir 80 véhicules.

Mr Njie a également révélé que le ferry a été construit en Hollande par la société DAMEN Shipyards. C'est le premier des deux nouveaux ferrys devant être livrés en Gambie en vue de remplacer l'ancienne flotte et renforcer le transport maritime entre Banjul et Barra.

Mr Ousman Jobarteh, le directeur général de l'Administration Portuaire de la Gambie, s'est également entretenu avec le quotidien The Point. Il a déclaré au cours de l'interview que la construction du nouveau ferry est désormais achevée. Le ferry est soumis en ce moment à une série de tests en Hollande et son arrivée en Gambie est prévue pour la mi-mars 2026.

« Le nouveau ferry écologique, Barra, est prêt et est soumis présentement à des tests en mer en Hollande. Suite à ces tests, le ferry sera transportée sur un ascenseur à bateaux, et arrivera en Gambie vers la mi-mars, » a-t-il confirmé.

Mr Jobarteh a déclaré que le nouveau ferry coûte environ 13 millions d'euros. Il a également précisé que l'acquisition du nouveau ferry entre dans le cadre de la mise en oeuvre du Quatrième Projet d'Expansion du Port de Banjul, financé par la Banque Africaine de Développement.

Il a réitéré que le ferry renforcera le réseau de transport reliant Banjul à Barra, réduira les émissions carboniques et consolidera le Programme de Développement National de la Gambie Axe sur la Relance Verte.

