Afrique: Adinkra Fellowship 2026 - Abidjan célèbre 20 talents afrodescendants d'exception

Abidjan a vibré, le vendredi 13 février 2026, au rythme de l'excellence et de l'engagement. La capitale économique ivoirienne a accueilli la cérémonie de distinction de l'Adinkra Fellowship 2026, une initiative portée par l'Alliance Adinkra Institute. Vingt jeunes leaders afrodescendants de moins de 40 ans, issus de 11 pays, y ont été honorés pour l'impact de leurs actions au sein de leurs communautés respectives.

Sélectionnés à l'issue d'un processus particulièrement compétitif - 1 257 candidatures provenant de 84 pays - les lauréats incarnent une génération tournée vers l'innovation, la coopération et la transformation sociale. Entrepreneurs, diplomates, éducateurs, acteurs culturels ou responsables de programmes économiques, tous partagent la même ambition : créer des passerelles durables entre le continent africain et ses diasporas.

Pour Richard Sieshi, promoteur de l'initiative et président de l'Alliance, le fellowship dépasse le cadre d'une simple distinction honorifique. « Ce n'est pas seulement un programme, c'est une vision », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de convertir le talent en actions concrètes et en collaborations structurantes. Inspiré des symboles Adinkra, porteurs de valeurs telles que la sagesse, la résilience et l'unité, le programme entend fédérer une nouvelle élite engagée au service du développement.

Parmi les personnalités distinguées figurent Manar O. Benessaidi, conseillère spéciale à l'Union africaine, le diplomate américain Adam Sotomayor, ainsi qu'Allie Bangoura, engagé dans l'accompagnement d'entrepreneurs africains basés en Allemagne et désireux d'investir sur le continent.

Au-delà de la cérémonie, la soirée a été marquée par des témoignages inspirants et un appel à faire du voyage, de la rencontre et de la coopération internationale des leviers stratégiques pour renforcer les écosystèmes locaux et consolider des institutions solides.

L'édition 2026 se poursuivra à Abidjan à travers une série de rencontres institutionnelles, de visites culturelles et de sessions stratégiques destinées à approfondir les synergies entre les fellows et les acteurs locaux, positionnant ainsi la métropole ivoirienne comme un carrefour majeur du dialogue entre l'Afrique et ses diasporas.