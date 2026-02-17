Afrique Centrale: La CEA encourage les pays à diversifier les économies

16 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Christian Brice Elion

Le directeur du bureau régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), Jean Luc Mastaki Namegabe, a appelé, le 16 février à Yaoundé, au Cameroun, les pays à diversifier les économies afin qu'elles résistent aux chocs endogènes et exogènes.

« Nous voulons faire en sorte que les pays d'Afrique centrale adoptent la diversification économique », a déclaré Jean Luc Mastaki Namegabe lors des journées portes ouvertes du bureau régional créé en1962 et basé dans la capitale camerounaise.

« Renforcer le partenariat entre la CEA et les institutions de recherche pour le développement de l'Afrique centrale », tel est le thème de la rencontre organisée dans le cadre de la décennie de la diversification économique (2021-2030) en Afrique centrale qui a réuni des professionnels des médias, des chercheurs et des universitaires des pays de la sous-région.

Le directeur du bureau régional de la CEA en Afrique centrale a fait savoir que son institution n'était pas chargée de financer les projets de développement mais d'accompagner les pays dans la diversification économique et la transformation structurelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La CEA aide également les Etats dans l'élaboration des politiques de développement et la mobilisation des financements auprès des partenaires. Elle produit les données scientifiques et un rapport annuel sur la diversification économique dans la sous-région.

Selon l'institution onusienne, l'Afrique centrale a réalisé des avancées notables en matière d'intégration régionale, de mobilisation des ressources financières et d'intégration. Cependant, estime-t-elle, la sous-région peine à faire de la transformation structurelle un projet collectif ancré dans l'opinion publique et les espaces académiques.

Ces premières journées portes ouvertes du bureau de la CEA pour l'Afrique centrale qui arrivent à point nommé visent notamment à placer la diversification économique au coeur du débat public et des politiques nationales.

L'appropriation et la mise en oeuvre de ce concept par les pays concernés devraient permettre d'apporter une certaine résilience aux économies de la sous-région, tout en réduisant de façon drastique les pressions inflationnistes au-dessous de la moyenne communautaire de 3%, ainsi que les importations des produits alimentaires qui obèrent leurs ressources budgétaires.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.