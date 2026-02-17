Afrique: Eau et assainissement - Le continent adopte une vision historique sous l'impulsion du Sénégal

Réunis à l'occasion du 39e Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine, les dirigeants africains ont adopté la nouvelle Vision et Politique africaines de l'eau. Cette décision marque un tournant majeur en consacrant l'eau et l'assainissement comme priorités stratégiques du continent, érigées au rang de droit humain fondamental et de levier essentiel de transformation économique, de résilience climatique et de prospérité partagée.

Cette adoption intervient dans un contexte de pressions croissantes sur les ressources hydriques, aggravées par le changement climatique, la croissance démographique et l'urbanisation rapide. En plaçant l'eau au coeur de son agenda politique pour 2026, l'organisation continentale affiche une volonté claire : structurer une réponse collective, coordonnée et ambitieuse face aux défis hydriques.

Pour le Sénégal, cette avancée revêt une dimension diplomatique particulière. Sous sa présidence du Conseil des Ministres africains chargés de l'Eau (AMCOW), un vaste processus consultatif a permis de fédérer les États membres, les partenaires techniques et financiers ainsi que la communauté scientifique autour d'une vision commune. Ce travail d'alignement et de concertation a joué un rôle déterminant dans l'aboutissement de la nouvelle politique continentale.

La Vision adoptée fixe un cap stratégique ambitieux : garantir un accès universel et durable à l'eau potable et à l'assainissement ; mobiliser des financements à la hauteur des enjeux ; promouvoir une gouvernance intégrée, équitable et solidaire des ressources ; et renforcer la coopération transfrontalière comme instrument de paix et de stabilité.

Cette dynamique met en lumière l'engagement constant des plus hautes autorités sénégalaises ainsi que l'expertise reconnue du pays en matière d'hydrodiplomatie et de gestion concertée des bassins partagés. Elle conforte également la position du Sénégal comme acteur clé du dialogue continental sur les ressources naturelles stratégiques.

À l'approche de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau 2026, l'Afrique entend désormais parler d'une seule voix sur la scène internationale. Le message est clair : promouvoir une gouvernance mondiale de l'eau fondée sur la solidarité, la responsabilité partagée et la reconnaissance de l'eau comme bien commun universel.