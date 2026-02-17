Burkina Faso: Etalons - Le retour de Kamou Malo

Etalons

Le retour de Kamou Malo

A la faveur de l'appel à candidatures lancé par la Fédération burkinabè de football pour désigner le successeur de Brama Traoré, la course au poste de sélectionneur des Etalons s'intensifie. Entre le retour annoncé de Kamou Malo, fort d'un riche palmarès et d'un vécu marquant à la tête de la sélection, et l'ambition assumée d'Oscar Barro, figure montante du banc local, la Fédération se retrouve face à un choix stratégique mêlant expérience, continuité et projection vers l'avenir du football burkinabè.

L'ancien sélectionneur des Etalons du Burkina Faso, Kamou Malo, a officiellement déposé sa candidature pour reprendre les rênes de l'équipe nationale A. Cette démarche fait suite à l'appel à candidatures lancé par la Fédération burkinabè de football, en vue de désigner le successeur de Brama Traoré.

Figure respectée du football burkinabè, Kamou Malo connaît parfaitement la maison. Sélectionneur des Etalons de juillet 2019 à février 2022, il a marqué les esprits lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, où il a conduit le Burkina Faso à une historique quatrième place, une performance inédite pour un technicien local.

Son palmarès national plaide également en sa faveur. Double champion du Burkina Faso avec le Rail Club du Kadiogo (2016, 2017) et vainqueur de la Coupe du Faso, il a confirmé avec l'AS Douanes en remportant deux titres de champion, une Coupe du Faso et deux Supercoupes AJSB. Actuellement en poste au Club industriel de Kamsar, il se présente comme un candidat solide, alliant expérience, connaissance du terrain et ambition.

Oscar Barro : l'ambition assumée d'un technicien local

Sélectionneur actuel des Etalons U17, Oscar Barro a confirmé avoir officiellement postulé pour le poste de sélectionneur des Étalons seniors. Dans une déclaration qu'il nous a accordée le jeudi 12 février dernier, il assume pleinement son ambition.

Ancien gardien de but, Oscar Barro a déjà assuré l'intérim à la tête des Etalons A en 2022. Réputé pour son travail avec les jeunes et ses succès avec le RCB et l'ASFB, il incarne l'option locale crédible. Sa candidature illustre la volonté de la FBF de maintenir une ouverture aux compétences nationales, tout en rehaussant le niveau d'exigence. Le verdict est désormais attendu.