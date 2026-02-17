Sénégal: Hôpital Dalal Jamm - Six interventions de dilatation de la valve mitrale par cathéter réussies par des médecins des deux pays

Dakar — Des chirurgiens sénégalais et tunisiens viennent de réaliser avec succès "six interventions délicates de dilatation de la valve mitrale par cathéter (commissurotomie percutanée)" à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, dans la grande banlieue dakaroise, une initiative s'inscrivant dans le renforcement de la coopération sanitaire entre leurs deux pays, a-t-on appris de source médiatique.

"Une mission médicale tuniso-sénégalaise spécialisée en cardiologie a réalisé avec succès six interventions délicates de dilatation de la valve mitrale par cathéter (commissurotomie percutanée), les 13 et 14 février 2026, à l'Hôpital Dalal Jamm au Sénégal", rapporte le site Internet du quotidien tunisien d'informations générales en langue française, "La Presse".

Il rappelle que la dilatation de la valve mitrale par cathéter constitue une technique moderne pour un traitement efficace du rétrécissement mitral, une pathologie cardiaque encore largement répandue sur le continent africain.

"Réalisées à l'aide d'une technique mini-invasive, ces interventions permettent d'éviter la chirurgie à coeur ouvert. Elles sont pratiquées sous anesthésie locale et offrent une récupération rapide ainsi qu'une amélioration notable de l'état clinique des patients", explique le quotidien tunisien.

Il ajoute que l'hôpital Dalal Jamm a assuré la prise en charge complète des six patients, depuis le diagnostic jusqu'au suivi post-opératoire, en passant par l'hospitalisation.

La délégation tunisienne comprenait une équipe du service de cardiologie de l'hôpital de La Rabta, placée sous la supervision du professeur Sami Mourali et du docteur Abdeljalil Ferhati, ainsi qu'une équipe du service de cardiologie de l'hôpital Farhat Hached, dirigée par le professeur Abdallah Mahdhaoui, avec la participation du professeur Rachid Mechmech.

Selon "La Presse", les chirurgiens tunisiens ont "travaillé en étroite collaboration avec l'équipe sénégalaise de cardiologie de l'hôpital Dalal Jamm, conduite par le professeur Abdoul Kane".

En parallèle, "la mission a permis la formation des équipes médicales locales, afin de garantir la continuité et l'autonomie dans la réalisation de ce type d'actes spécialisés à l'avenir".

"Cette initiative illustre une avancée significative dans le renforcement de la coopération sanitaire entre les pays africains et contribue à la mise en place de services de santé spécialisés, modernes et durables au bénéfice des populations du continent", commente "La Presse".