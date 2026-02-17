Sénégal: Des musiciens sénégalais et luxembourgeois présentent le fruit de leur collaboration artistique

Dakar — Les musiciens et compositeurs sénégalais Mamadou Diop alias "MamJ Ras Soul" et Assane Diédhiou dit Adee ont présenté, lundi, des chansons intitulées "La même destination" et "Mama Africa", fruit de leur collaboration avec l'auteur-compositeur-interprète luxembourgeois Serge Tonnar, également présent à cette occasion, a constaté l'APS.

"Mama Africa" rend hommage à l'Afrique et surtout aux relations pas toujours simples entre le continent africain et l'Europe, dans un style techno-world music traduisant la convergence artistique entre les musiciens, dans le même tempo que le titre "La même destination".

En résidence de création depuis le 10 février dernier à Nianing, dans le département de Mbour, les trois artistes s'attellent à la composition et à l'enregistrement d'autres chansons, ont-ils fait savoir lors d'une conférence de presse à l'ambassade de Luxembourg à Dakar.

Selon Serge Tonnar, cette rencontre artistique, la deuxième du genre entre les trois artistes, après un échange musical en 2025, est née d'un pur hasard.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Lorsque je suis venu en vacances au Sénégal par hasard, j'ai lu dans un guide qu'il y avait un artiste engagé à Nianing, c'était MamJ Ras Soul. Je suis un artiste engagé dans ma communauté et je me suis dit qu'il serait intéressant de faire quelque chose ensemble", a-t-il expliqué pour revenir sur le déclic de leur collaboration.

Il en est de même pour l'artiste sénégalais Adee, qui lui a été présenté par une amie luxembourgeoise qui connait bien le Sénégal.

MamJ Ras Soul a déjà visité le Luxembourg et de ce déplacement est née la chanson "Love is the only solution", avec Serge Tonar, une production du fils de ce dernier, Turnup Tun, désormais producteur de ces échanges artistiques.

Ce projet, en mouvement, bénéficie également du soutien de l'ambassade du Luxembourg.

MaJRas Soul, reggaeman, estime que cet échange artistique "naturel" jette un pont entre le Sénégal et le Luxembourg.

"La musique a le pourvoir de réunir, de rassembler, l'idée est de jouer notre partition", a-t-il lancé.

Son compatriote Adee salue cette "belle collaboration" avec Serge dans la chanson "La même destination", dont le clip a été tourné à Dionewar, dans les îles du Saloum, au centre du Sénégal.

Les trois artistes envisagent de prolonger leur collaboration sur les scènes sénégalaise et luxembourgeoise, à la fin de cette résidence artistique, le 22 février prochain.