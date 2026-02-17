Sénégal: Textile - DOMITEXKA-SALOUM et Aïssa Dione Tissus signent une convention pour une filière intégrée 'Made in Sénégal'

Dakar — Le Domaine industriel et textile de Kaolack (DOMITEXKA-SALOUM) et Aïssa Dione Tissus (ADT) ont signé, lundi à Dakar, une convention de "partenariat stratégique" visant à renforcer la transformation locale du coton sénégalais et à bâtir une chaîne de valeur textile intégrée.

Les documents ont été paraphés par la directrice générale de ADT, la créatrice Aïssa Dione, et le directeur général de DOMITEXKA-SALOUM, Babacar Mbaye, en présence de leurs collaborateurs.

Ce partenariat s'inscrit dans la dynamique nationale de souveraineté économique et de transformation locale des matières premières, notamment le coton, dont une faible proportion est actuellement transformée sur le territoire national.

Selon M. Mbaye, l'accord repose sur plusieurs axes, dont l'intégration industrielle amont-aval. "Il s'agit de produire localement des fils 100 % coton à partir du coton sénégalais pour alimenter la fabrication des tissus ADT destinés aux marchés national et international", a-t-il expliqué.

Implantée à Kahone, dans la région de Kaolack, DOMITEXKA-SALOUM dispose d'installations industrielles de plus de 20 hectares regroupant des activités de filature, de tissage, de teinture et d'impression. Son potentiel est estimé à 2.000 emplois directs et autant d'emplois indirects en cas de pleine relance.

Le partenariat prévoit également la mise en place d'un réseau commercial structuré pour la distribution des fils, tissus et produits finis issus du coton local, avec l'ambition de faire émerger des marques nationales capables de conquérir les marchés ouest-africains et internationaux.

Les deux parties envisagent en outre des coopérations capitalistiques et industrielles à long terme, à travers d'éventuelles participations croisées ou la création de véhicules financiers dédiés au développement de projets communs.

Mme Dione s'est réjouie, pour sa part, de la signature de cette convention, qu'elle considère comme l'aboutissement d'une "réflexion engagée depuis trois décennies".

Fondée en 1992 à Dakar, Aïssa Dione Tissus est une manufacture textile combinant tissage traditionnel manjak et techniques modernisées.

L'entreprise emploie entre 80 et 100 artisans et produit des textiles haut de gamme destinés à l'ameublement et à la décoration.

"Notre ambition, dès le départ, était d'affirmer notre souveraineté à travers la production nationale", a déclaré la dirigeante, soulignant que le savoir-faire sénégalais a su s'imposer sur les marchés internationaux du design et du luxe.

À travers cette convention, ADT et DOMITEXKA-SALOUM entendent contribuer à la "réindustrialisation du secteur textile, à la création d'emplois et à une meilleure captation de la valeur ajoutée issue du coton sénégalais, dans la perspective d'une souveraineté économique renforcée", a-t-elle indiqué.