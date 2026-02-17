Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Le Collectif Mafoula président officiellement lancé

Le lancement officiel du Collectif Mafoula président (CMP) a eu lieu le 15 février, à Brazzaville. Un appel dit citoyen et patriotique au rassemblement autour de la candidature d'Uphrem Dave Mafoula à la présidentielle du 15 mars prochain.

Composé des membres du parti Les Souverainistes et d'une frange de la société civile ainsi que des autres citoyens, le mouvement se veut le fer de lance de la candidature d'Uphrem Dave Mafoula à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars. Les partisans de ce dernier rêvent, à travers cette plateforme, d'une alternance par les urnes puisque l'objectif affiché est clair : faire bloc derrière celui qu'ils considèrent comme l'homme du renouveau.

Pour les intervenants qui se sont succédé à la tribune, le CMP incarne la possibilité d'un « Congo réconcilié avec lui-même ». Ils entendent mobiliser, le moment venu, l'électorat de leur candidat.

Armand Youlou, l'une des figures du mouvement, a exhorté les Congolais à rejoindre les rangs du CMP. En s'appuyant sur les enseignements historiques de l'élection de 1992, il a rappelé l'importance de l'unité nationale pour mettre fin aux « antivaleurs » et relancer le développement économique.

Kyria Sublime Menna, de son côté, a esquissé les grandes lignes du projet porté par Uphrem Dave Mafoula. Entre redressement économique, justice sociale et restauration de l'unité, le candidat des Souverainistes entend proposer une alternative concrète aux difficultés quotidiennes des Congolais, s'appuyant sur les richesses naturelles et les talents du pays.