Congo-Brazzaville: Grande foire agricole du pays - La deuxième édition prévue pour le mois d'août

Après la tenue réussie de la première édition de la Grande foire agricole du Congo (Gfac), organisée au village Bambou Mingali du 5 au 15 février, dans le département de Djoué-Léfini, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a annoncé, à la clôture de l'événement, la tenue de la deuxième édition au mois d'août prochain.

Ouverte par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, la première édition de la Gfac a été clôturée par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, dans une ambiance festive.

« Au nom de son excellence monsieur le président de la République, chef de l'Etat, et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, j'exprime toutes mes vives et chaleureuses félicitations à tous les producteurs agricoles, les exposants; au ministre de l'Agriculture, à ses collaborateurs et à la population de Djoué-Léfini, et déclare close la première édition de la Grande foire agricole du Congo », a déclaré le Premier ministre, dans son mot de clôture.

Devant des producteurs, transformateurs, exposants, experts, techniciens agricoles et une foule de la population chauffée à blanc, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a dressé le bilan de ces dix jours ayant ponctué la première édition de la Gfac. Paul Valentin Ngobo a estimé les résultats fructueux et satisfaisants, en dépit de quelques flottements.

Pour lui, cette expérience économique du parc d'exposions de Bambou Mingali, riche d'enseignements, mérite d'être capitalisée et n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'une dynamique nouvelle de la souveraineté alimentaire du Congo.

« Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que le pari est gagné. Du 5 au 15 février, ce site de Bambou Mingali a transcendé sa fonction d'espace d'exposition pour devenir le véritable carrefour d'opportunités économiques de notre pays. Les chiffres qui nous parviennent des stands ne sont pas des simples statistiques, ils sont le témoignages d'une vitalité agricole retrouvée. Certains producteurs et exposants ont fait un chiffre d'affaire de plus de deux millions FCFA en quelques jours », a souligné le ministre.

La Gfac, a-t-il indiqué, n'est pas née du hasard. C'est le fruit d'une volonté politique née d'une instruction directe du président de la République lors de son passage dans de département de la Bouenza, en mai dernier, a-t-il conclu.