Congo-Brazzaville: Cour d'appel de Brazzaville - Deux cent trois auditeurs de justice entament un stage d'imprégnation dans les tribunaux

16 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fortuné Ibara

Deux cent trois auditeurs de justice ont prêté serment, le 13 février à Brazzaville, devant le président de la Cour d'appel, Jean Ngombo. Lors de cette cérémonie solennelle, l'avocat général a rappelé que cet engagement repose sur trois piliers : le secret professionnel, la dignité et la loyauté.

Le président de la Cour a exhorté les nouveaux magistrats en formation à bannir les antivaleurs et à se démarquer par une conduite exemplaire au sein de l'appareil judiciaire. Ces auditeurs entament désormais un stage d'imprégnation d'un an dans les tribunaux pour parfaire leurs compétences avant d'assumer pleinement la charge de rendre la justice.

Ils ont également été conseillés de prendre l'option de bannir des antivaleurs qui gangrènent les institutions du pays et, partant, certains recoins des instances judiciaires.

Ces auditeurs de justice devront se démarquer des habitudes du citoyen lambda pour appartenir à la classe des personnes qui jugent les autres sans qu'elles ne subissent de reproches et d'être impartiales pour endormir la justice.

