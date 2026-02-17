Afrique Centrale: Forfait des Diables rouges au tournoi de l'Uniffac U-17 - La Fécofoot dévoile les vraies raisons

Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), représenté par François Bikindou, a animé le 16 février, à Brazzaville, un point de presse au cours duquel il a apporté des éléments de réponse quant à la non-participation des Diables rouges des moins de 17 ans au tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac) qui débute ce 17 février, à Kinshasa.

« En l'absence d'un championnat national dont la principale cause est la fermeture des stades par le ministère chargé des Sports, il nous a paru problématique d'envisager toute participation à ce tournoi. En effet, sans championnat, il était impossible de procéder à une sélection digne de ce nom. De ce fait, interrogé lors de la dernière session du comité exécutif de la Fécofoot, le sélectionneur avait lui-même reconnu cette difficulté. Contre toute attente, le même sélectionneur a mis en place une équipe en vue de participer à ce tournoi », a souligné l'instance faîtière.

La Fécofoot a expliqué que le 14 février, le directeur général des Sports lui a adressé un courrier à travers lequel il lui demandait de procéder à l'enregistrement des joueurs dans le système CMS de la Confédération africaine de football (CAF) en y joignant des copies des passeports des vingt et un joueurs retenus. « Il convient de noter que ce courrier nous est parvenu après la fermeture, le 10 février 2026 à minuit, heure du Caire, du système d'enregistrement des joueurs », a fait savoir la Fécofoot.

Elle a affirmé, par ailleurs, que hormis cette fermeture, il lui aurait été impossible de procéder à l'enregistrement des joueurs à cause de l'absence de plusieurs documents importants : pré-compétition médicale assessment +formulaire, photo format identité de chaque joueur, licence locale du joueur, déclaration de consentement au test PCR, déclaration de consentement au test anti-dopage, pré-test de l'imagerie à résonance médicale pour le contrôle d'âge, assurance, dossard du joueur par poste et qualification du staff technique selon les normes de la CAF.

« Autres difficultés non moins importantes qui auraient compromis notre participation à ce tournoi : sur les vingt et un joueurs sélectionnés, cinq ont présenté des renseignements contradictoires entre les indications contenues dans le passeport et les données enregistrées dans Fifa connect et douze ne sont pas du tout enregistrés dans le système Fifa connect. Seuls quatre joueurs auraient pu être éligibles sur cette liste », a commenté la Fécofoot.

Le comité exécutif de la Fécofoot regrette vivement cette non- participation des Diables rouges U-17 à ce tournoi. Il saisit cette occasion pour exprimer son incompréhension de n'avoir pas été associé, en tant qu'organe technique, aux préparatifs administratifs de ce tournoi. « Le comité exécutif de la Fécofoot espère que cette défaillance procédurale permettra de tirer les leçons qui s'imposent, dans l'intérêt du football congolais et de tous ces jeunes qui ont choisi de faire carrière dans ce domaine », a conclu la Fécofoot