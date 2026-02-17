Afrique: Renforcement des capacités - Un séminaire au profit des journalistes de Pointe-Noire

Prélude à l'élection présidentielle du 15 mars prochain, le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), en partenariat avec l'Unesco, a organisé, le 13 février, un séminaire de renforcement de capacités des journalistes de la ville économique.

Ouvrant les travaux du séminaire, Médard Milandou Nsonga, président du CSLC a signifié que le séminaire se tient à un moment crucial de la vie démocratique du Congo, à savoir l'élection présidentielle prévue le 15 mars prochain.

A l'évidence, a-t-il poursuivi, les médias doivent jouent un rôle central, celui d'informer avec exactitude, d'éduquer les citoyens, de favoriser un débat public responsable et de contribuer à la consolidation de la paix. L'immense responsabilité du journaliste réside aussi dans la rigueur, le professionnalisme, le respect de l'éthique et de la déontologie, l'auto censure informationnelle dans une parfaite maîtrise des enjeux liés à la couverture médiatique des élections.

La lutte contre la désinformation et les discours de haine, la garantie de l'équilibre et de l'équité dans le traitement de l'information sont autant des défis auxquels les femmes et les hommes des médias doivent faire face.

«Il s'agit de contribuer à un environnement médiatique saint au service de la paix, de la cohésion nationale, et de la transparence du processus électoral », a-t-il déclaré. Remerciant pour sa part le CSLC et l'Unesco pour l'organisation du séminaire, Francis Kassa Boussougou, rédacteur en chef à Radio Congo Pointe-Noire, a signifié que ces retrouvailles ont permis de rappeler aux participants que le journaliste doit travailler en tenant compte des données déontologiques et éthiques.

«C'est-à-dire, faire de telle sorte que tous les candidats à cette élection soient au même niveau, leur accorder les mêmes chances d'expression et le même temps d'antenne à travers nos différents médias. Professionnellement parlons, nous aurons à éviter toutes les frustrations et tout ce qui peut entraîner les dérapages, donc ne rapporter que les faits», a-t-il insisté.

Quelques sous -thèmes ont été développés par différents orateurs au cours du séminaire, notamment la presse l'un des piliers de la démocratie ; le cadre juridique de l'élection présidentielle ; le rôle des journalistes dans le processus électoral et la prévention des conflits électoraux.