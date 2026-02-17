Congo-Brazzaville: Exposition ART Capital - Sardoine Mia au Salon des Indépendants au Grand Palais à Paris

Les œuvres de Sardoine Mia ont été l'une des belles attractions au stand D1 violet de l'exposition Art Capital qui s'est déroulée du 13 au 15 février, à Paris.

Au Grand Palais, la rencontre est directe avec les artistes. Par cette exposition, il est permis aux visiteurs de rencontrer celles et ceux qui façonnent l'art d'aujourd'hui. Il est permis d'échanger avec les artistes, de découvrir leurs sources d'inspiration, de comprendre leur démarche ou simplement partager un moment autour de leur oeuvre donne une dimension profondément humaine et authentique à la visite.

De ce fait, sur le Stand D1 violet, dès le début de l'échange avec Sardoine Mia à propos de ses oeuvres et de sa présence au grand rendez-vous culturel parisien, on a pu découvrir de suite chez l'artiste congolaise, native de Pointe-Noire, une expression artistique soutenue, et, en même temps, celle d'un voyage en parcourant ses deux oeuvres exposées par lesquelles elle a offert aux visiteurs créativité, constance de sa justesse entre réalité et imaginaire, entre possible et infini, tout en les plongeant dans sa passion destinée à un réel envol assuré.

Sardoine Mia, diminutif de Miambanzila, artiste plasticienne, est en résidence en France depuis son installation à Nantes. En remontant le temps, on entrevoit rapidement chez elle les caractéristiques d'une femme mordue de toutes les formes de l'art. Elle commence par le dessin avant de s'intéresser à plusieurs autres disciplines artistiques : photo, vidéo, peinture.

Dans sa lancée d'autodidacte, elle fait la rencontre, en 2016, d'artistes des ateliers Sahm. Séduite par la puissante énergie artistique de ces lieux, elle décide d'en devenir membre et de faire carrière en peinture. Perfectionniste, elle entame parallèlement des études en architecture.

Seulement un an après, en 2017, elle participe à la 6e édition de la Rencontre internationale d'art contemporain aux ateliers Sahm où elle est lauréate en peinture de la bourse annuelle de travail Gasteatelier Krone Aarau. Cette première résidence lui permet de se perfectionner et de se hisser encore plus haut par son talent.

Ensuite, tout s'enchaîne très vite. De résidence en résidence, elle peut s'exprimer, s'ouvrir à travers la peinture dans un cadre typiquement de recherche et de découverte allant jusqu'à faire ressortir le génie créatif qui sommeille en elle.

Grâce à la palette de sensations qu'elle exprime à travers son art, elle est récompensée en 2021 par le Prix Prince-Claus Seed Award. L'année d'après, la plasticienne congolaise Sardoine Mia, fine observatrice du monde qui l'entoure, est sacrée Prix « Faces of peace and art/Visages de la paix et de l'art » 2022 par le magazine espagnol « Contemporary art curator ».

Armée de sa gamme de pinceaux, elle travaille à réinterpréter la réalité selon un idéal qui lui est propre. La violence, la corruption, la guerre, la misère, etc., sont autant de sujets sur lesquels elle médite et qu'elle reproduit sur ses toiles, tout en rêvant d'un monde meilleur tendant vers la paix, l'amour, la liberté, la joie, le vivre-ensemble, la protection de l'environnement, l'art comme thérapie, etc. «Ma pratique de la peinture est un exutoire.

C'est cette capacité à rêver toujours plus loin qui est ma motivation et qui se retranscrit dans mon travail à travers un vocabulaire poétique aux formes complexes », confiait-elle à la presse il y a quelques années. On peut dire aujourd'hui sans conteste qu'elle a pris son envol.