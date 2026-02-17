Congo-Brazzaville: Taekwondo - La fédération impulse un nouveau rythme aux ligues

16 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Sous la houlette de son nouveau président, Adel Rihan, la Fédération congolaise de taekwondo (Fécotae) a marqué les esprits, le 15 février, à travers le lancement simultané des sessions d'entraînement d'ensemble sur toute l'étendue du territoire. Le nouveau bureau exécutif a donné un signal fort : l'heure est à la renaissance.

À peine installé, le nouveau bureau exécutif de la Fécotae ne perd pas de temps. Le 15 février, les ligues départementales ont répondu d'une seule voix à l'appel du président Adel Rihan. Du Niari au Pool, en passant par Pointe-Noire, les tatamis et terrains de sport ont vibré au rythme des doboks (Uniformes traditionnels des pratiquants de taekwondo).

L'objectif consiste à faire sortir la discipline de sa torpeur et insuffler une nouvelle dynamique de cohésion nationale après une période de flottement qui a trop longtemps maintenu les athlètes loin des aires de combat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A Brazzaville, c'est le terrain annexe du stade Alphonse-Massamba-Débat qui a servi de point de rassemblement. Plusieurs dizaines de pratiquants, issus de divers clubs de la capitale, ont pris d'assaut l'espace dès les premières heures de la matinée. Le programme, riche et varié, a mis l'accent sur la condition physique et les fondamentaux, notamment le cardio et l'agilité puis la révision. Le coup d'envoi de la séance a été marqué par un moment solennel.

Le premier vice-président, Brice Nzoala, a donné lecture du message officiel du président Adel Rihan. Un discours axé sur la discipline, le travail et la volonté de redonner au taekwondo congolais ses lettres de noblesse.

Les participants ont estimé que cet événement n'est que le point de départ d'un vaste chantier puisqu'ils font confiance au bureau fédéral qui compte s'appuyer sur la régularité des activités pour élever le niveau technique national. Sur le terrain, la satisfaction était lisible sur les visages.

Les taekwondoïnes, restés longtemps sans compétition ni rassemblement majeur, ont exprimé leur gratitude envers cette initiative qui brise enfin leur isolement. En mobilisant simultanément le Niari, le Pool, Pointe-Noire et les autres départements, la Fécotae prouve qu'elle entend agir sur l'ensemble du territoire. Ce "Grand réveil" du 15 février pourrait bien être l'acte fondateur d'une ère nouvelle pour les arts martiaux en République du Congo

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.