Congo-Brazzaville: Taekwondo - La fédération impulse un nouveau rythme aux ligues

Sous la houlette de son nouveau président, Adel Rihan, la Fédération congolaise de taekwondo (Fécotae) a marqué les esprits, le 15 février, à travers le lancement simultané des sessions d'entraînement d'ensemble sur toute l'étendue du territoire. Le nouveau bureau exécutif a donné un signal fort : l'heure est à la renaissance.

À peine installé, le nouveau bureau exécutif de la Fécotae ne perd pas de temps. Le 15 février, les ligues départementales ont répondu d'une seule voix à l'appel du président Adel Rihan. Du Niari au Pool, en passant par Pointe-Noire, les tatamis et terrains de sport ont vibré au rythme des doboks (Uniformes traditionnels des pratiquants de taekwondo).

L'objectif consiste à faire sortir la discipline de sa torpeur et insuffler une nouvelle dynamique de cohésion nationale après une période de flottement qui a trop longtemps maintenu les athlètes loin des aires de combat.

A Brazzaville, c'est le terrain annexe du stade Alphonse-Massamba-Débat qui a servi de point de rassemblement. Plusieurs dizaines de pratiquants, issus de divers clubs de la capitale, ont pris d'assaut l'espace dès les premières heures de la matinée. Le programme, riche et varié, a mis l'accent sur la condition physique et les fondamentaux, notamment le cardio et l'agilité puis la révision. Le coup d'envoi de la séance a été marqué par un moment solennel.

Le premier vice-président, Brice Nzoala, a donné lecture du message officiel du président Adel Rihan. Un discours axé sur la discipline, le travail et la volonté de redonner au taekwondo congolais ses lettres de noblesse.

Les participants ont estimé que cet événement n'est que le point de départ d'un vaste chantier puisqu'ils font confiance au bureau fédéral qui compte s'appuyer sur la régularité des activités pour élever le niveau technique national. Sur le terrain, la satisfaction était lisible sur les visages.

Les taekwondoïnes, restés longtemps sans compétition ni rassemblement majeur, ont exprimé leur gratitude envers cette initiative qui brise enfin leur isolement. En mobilisant simultanément le Niari, le Pool, Pointe-Noire et les autres départements, la Fécotae prouve qu'elle entend agir sur l'ensemble du territoire. Ce "Grand réveil" du 15 février pourrait bien être l'acte fondateur d'une ère nouvelle pour les arts martiaux en République du Congo