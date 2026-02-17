Sénégal: La vérité sera dite sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, assure Yassine Fall

Dakar — La vérité sera dite sur le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba survenu le 9 février après que les forces de l'ordre sont intervenues dans le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) pour disperser une manifestation d'étudiants s'opposant à une réforme des bourses initiée par le gouvernement, a assuré lundi la ministre de la Justice, Yassine Fall.

"Je présente mes condoléances à la famille d'Abdoulaye Ba, à ses proches et aux étudiants. Cette perte est douloureuse pour quiconque est parent. Ce n'est pas facile pour un parent de perdre son enfant dans ces circonstances, mais je puis vous assurer que seule la vérité et rien que la vérité sera dite sur cette mort", a-t-elle déclarée.

Elle répondait aux nombreuses interpellations des députés convoqués en une séance plénière consacrée au vote du projet de loi portant création et fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL).

Les 135 parlementaires présents l'ont adopté à la majorité par 125 pour, tandis que huit ont voté contre et un s'est abstenu.

A cette occasion, les députés de la majorité et de l'opposition ont, a l'unanimité, demandé à la ministre de la Justice Yassine Fall, venue défendre le projet de loi portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL), en remplacement de l'Observateur national des lieux de privation de liberté, de faire la lumière sur la mort de l'étudiant en deuxième année de Médecine.

"Concernant le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba (...), vous avez ouvert des enquêtes. Nous espérons qu'elles déboucheront rapidement sur des conclusions pour déterminer les circonstances de ce drame et que les responsabilités soient situées", a notamment dit Ayib Daffé, président du groupe parlementaire PASTEF/Les Patriotes (majorité).

"Aucun élément permettant ainsi de mener toute l'enquête nécessaire afin de faire la lumière sur ce malheureux dossier n'a été laissé en rade", a affirmé la ministre de la Justice face aux députés.

D'après les résultats de l'autopsie ayant fuité dans la presse, l'étudiant en deuxième année de Licence de Médecine aurait succombé à la suite d'actes de violences qu'il aurait subis.

"A ce stade, les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime", a, pour sa part, déclaré, samedi, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar dans un communiqué.

Invitant les Sénégalais à la patience et à rester à l'écoute des autorités étatiques, la Garde des Sceaux a dans le même temps annoncé que le procureur fera, dans les prochains jours, une sortie publique pour se prononcer sur les résultats de l'enquête.