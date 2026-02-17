Sénégal: Louga - Vers l'érection de comités communaux de la migration

Louga — Des comités communaux de la migration seront mis en place dans la région de Louga (nord) afin de contribuer à une gestion de la question migratoire aux niveaux communautaire et territorial, a annoncé lundi, Khadim Bamba Fall, le coordonnateur du Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi (BAOS).

"Nous mettrons en place des comités communaux de migration pour permettre une gestion des questions migratoires aux niveaux communautaire et territorial, afin de ne plus présenter la migration comme une contrainte, mais comme un choix", a-t-il déclaré.

Intervenait à l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des points focaux des collectivités territoriales, des relais communautaires et des acteurs de la migration, le coordonnateur du BAOS a souligné qu'une telle initiative permettrait d'instaurer une approche communautaire dans la gestion des dynamiques migratoires.

"La migration est une question transversale qui mérite d'être gérée à travers une approche communautaire. L'idée est d'avoir des points focaux au niveau des communes qui seront porteurs des activités liées aux questions migratoires", a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a martelé qu'au terme de l'atelier de deux jours, des comités communaux de migration seront mis en place afin de permettre une prise en charge locale et concertée des enjeux migratoires.

M. Fall a souligné que cette démarche s'inscrit dans la vision de l'État à travers notamment le document de politique nationale de migration et la Vision Sénégal 2050, qui ambitionnent d'arrimer les dynamiques territoriales aux objectifs de développement.

Il a rappelé que la diaspora sénégalaise a injecté près de 2.100 milliards de francs CFA dans l'économie nationale en 2025, précisant que près de 80 % de ces ressources sont consacrées à la consommation.

"Notre travail consiste à orienter davantage ces envois vers l'investissement productif afin de transformer la migration, souvent perçue comme une fatalité, en véritable opportunité de développement", a-t-il soutenu, évoquant l'accompagnement des migrants de retour sur les plans social, psychosocial et économique.

L'adjoint du gouverneur de Louga chargé du Développement, Papa Leity Mar, a salué cette initiative qui est en phase avec la nouvelle orientation des politiques publiques.

"La gouvernance de la migration interpelle tous les secteurs d'activité. Louga, terre d'émigration, doit pouvoir transformer les contraintes liées à ce phénomène en atout pour le développement territorial", a-t-il déclaré.

Il a estimé qu'une meilleure orientation des ressources de la diaspora vers des investissements structurants pourrait contribuer à l'atteinte des objectifs assignés au pôle Louga-Diourbel dans le cadre de l'Agenda 2050.

De son côté, le secrétaire général du Conseil départemental de Louga, Yély Bâ, a magnifié la démarche de territorialisation, estimant que l'implication des communes permettra une meilleure prise en charge des familles de migrants et une compréhension plus fine du phénomène migratoire au niveau local.

L'atelier, organisé au Conseil départemental de Louga, s'inscrit dans une série de rencontres initiées à travers le pays pour renforcer les capacités des acteurs territoriaux sur les enjeux et dynamiques de la migration.