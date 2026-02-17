Sénégal: Mort de l'étudiant Abdoulaye BA - L'UNSAS réclame une 'enquête indépendante' (Communiqué)

Dakar — L'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) a exprimé, lundi, sa "ferme condamnation des violences policières" et exigé une enquête indépendante pour faire la lumière sur la mort, 9 février, d'un étudiant en chirurgie dentaire à l'Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD) après que la police est intervenue dans le campus social pour disperser une manifestation d'étudiant s'opposant à une réforme du système des bourses initiée par le gouvernement.

"L'UNSAS condamne avec fermeté ces violences policières et exige une enquête criminelle approfondie, indépendante, impartiale et transparente, en vue d'identifier les auteurs et leur appliquer des sanctions exemplaires", lit-on dans un communiqué parvenu à l'APS.

Lundi dernier, l'étudiant Abdoulaye Ba a perdu la vie dans l'enceinte de l'UCAD, théâtre d'affrontements violents entre les forces de l'ordre et les apprenants qui protestent contre une réforme gouvernementale portant sur le système des bourses.

Ce drame a occasionné d'autres manifestations dans des universités du pays, à Saint-Louis (nord), Ziguinchor (sud), Thiès (ouest), etc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rappelant au gouvernement sa responsabilité de lancer une réflexion profonde et sereine sur la réforme des universités, intégrant des mécanismes efficaces de protection des étudiants et des enseignants, la confédération syndicale souligne que l'intervention des forces de l'ordre, lorsqu'elle est nécessaire, doit se faire avec professionnalisme.