Sénégal: Gestion des ressources agroforestières - Une campagne de sensibilisation communautaire lancée à Nyassia

Nyassia — Une campagne de sensibilisation communautaire sur la gestion durable des ressources agroforestières a été lancée lundi à Nyassia, dans le département de Ziguinchor (sud), sous l'égide de l'ONG Économie, territoires et développement services (ETDS) et du Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (CRSFPC/USOFORAL), a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans la mise en oeuvre du projet dénommé "Promotion de l'autonomisation socioéconomique des femmes rurales de Nyassia et Enampor dans la gestion durable des ressources agroforestières".

Prévue pour une durée de deux ans et demie, elle vise à renforcer le leadership et l'autonomie économique des femmes à travers la valorisation durable de produits forestiers tels que le "madd" et la mangue.

La rencontre, tenue en présence des autorités administratives, territoriales, coutumières et religieuses, ainsi que des fédérations de femmes transformatrices et des comités de gestion des ressources, a permis de sensibiliser les populations sur l'importance écologique, économique et sociale des ressources agroforestières et sur les dispositions du nouveau code forestier.

La chargée de projet à ETDS, Mariama Diémé, a souligné que la campagne vise à "amener les communautés à mieux connaître le code forestier, à comprendre l'importance économique des ressources agroforestières dans l'économie locale et à s'engager dans une gestion responsable et concertée".

Selon Mme Diémé, le projet, après un an de mise en oeuvre, a permis de réaliser une cartographie participative du "madd" et du manguier, de structurer les acteurs en comités de gestion dans les deux communes et de renforcer les capacités des femmes sur les techniques de transformation, avec une mise à niveau des unités de production.

Elle a indiqué que les efforts d'organisation de la filière ont déjà un impact économique notable, citant l'exemple d'un groupe de cueilleurs livrant jusqu'à 400 sacs de "madd" par jour, générant plusieurs millions de francs CFA redistribués aux membres.

"L'objectif est que les populations voient l'intérêt de préserver ces ressources, car leur disparition entraînerait celle des revenus qui en dépendent", a-t-elle expliqué.

La mairesse de Nyassia, Justine Manga, a salué "une belle initiative pour mieux gérer nos forêts et tirer davantage profit de nos ressources comme le madd et la mangue", plaidant pour un renforcement des dispositifs locaux de protection.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Nyassia, Moussa Aly Ba, a de son côté estimé que le projet initié par ETDS et USOFORAL "a été bénéfique aux populations depuis son lancement, notamment à travers des actions de reboisement".

Il a exhorté les populations à demander systématiquement une autorisation avant toute coupe d'arbre et à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'exploitation illégale du bois.

"Avec le changement climatique, la dégradation des sols et l'avancée de la langue salée, nous devons impérativement arrêter la coupe illicite. Les arbres nous procurent du bien et conditionnent nos productions locales", a-t-il insisté.

Les échanges ont également porté sur les taxes prévues par le nouveau code forestier.

Plusieurs participants ont jugé ces taxes élevées, tout en plaidant pour une meilleure protection des forêts, notamment des palmiers rôniers.

Le lieutenant des eaux-et-forêts, Mbaye Diouf, a rappelé que ces taxes visent à "décourager les coupeurs de bois".

Il a appelé à "la collaboration des populations pour une protection efficace de la forêt", invitant à dénoncer toute coupe illicite et à respecter les procédures légales, y compris pour les arbres situés dans les concessions.

La campagne se poursuivra mardi dans la commune d'Enampor, avec l'ambition de favoriser l'adoption de mécanismes locaux de gouvernance participative et inclusive pour une exploitation durable et concertée des ressources agroforestières en Casamance.