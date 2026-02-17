Sénégal: Kédougou - Des vivres des communicateurs traditionnels aux écoles coraniques et chefs religieux

L'association régionale des communicateurs traditionnels de Kédougou (sud-est) a offert lundi des denrées alimentaires et des médicaments à des écoles coraniques et des chefs religieux de cette ville du sud-est du Sénégal, a constaté l'APS.

Des responsables d'écoles coraniques ainsi que la mission catholique et la pouponnière "Galé Bobo" de Kédougou ont également bénéficié de ce don, en perspective du ramadan et du carême.

"On a donné des sacs de riz de 50 kg, des bouteille d'huile de 10 litres et de 20 litres, du sucre, du savon, des nattes, des cartons de lait et de médicaments aux responsables des écoles coraniques, aux chefs religieux et à la mission catholique, dans le cadre du mois de ramadan et de carême", a déclaré El Hadji Jean Salif Diallo, président de l'association régionale des communicateurs traditionnels de Kédougou.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise symbolique de ce don, à la mairie de Kédougou, en présence du représentant de la préfecture, Henry Badiane Diarra, des bénéficiaires et de la superviseure de l'engagement des parties prenantes de la société minière Endeavour Mining de Sabodala, Binta Dramé.

El Hadji Salif Diallo a expliqué que son association a octroyé aussi vingt-huit tenues, du riz, du savon, du sucre, du lait, des médicaments et couches jetables aux pensionnaires de la pouponnière "Galé Bobo" de Marie Walo Boubane.

Il a fait observer que cette pouponnière continue de grandir et accueille désormais vingt-trois enfants, avant de remercier les partenaires de l'association qu'il dirige, dont la fédération régionale des commerçants de Kédougou, la société minière Endeavour Mining de Sabodala et la pharmacie Ya Salam pour leur contribution à ce don.

Marie Walo Boubane a salué l'appui de l'association régionale des communicateurs rationnels de Kédougou à la pouponnière qu'elle dirige.

"Nous remercions de tout coeur les communicateurs traditionnels et nous souhaitons qu'ils puisent trouver davantage les moyens pour continuer à faire de la solidarité dans la région de Kédougou", a-t-elle dit.

La superviseure de l'engagement des parties prenantes de la société minière Endeavour Mining de Sabodala a magnifié cet acte de solidarité en perspective du ramadan et du mois de carême, avant de se féliciter des actions des communicateurs traditionnels visant à apaiser les tensions entre les communautés locales et les mines.

"C'est vraiment une association à féliciter parce que nous, au niveau de Sabodala, on sait l'importance des communicateurs traditionnels qui participent à la régulation des tensions sociales surtout avec le déplacement du village de Sabodala", a dit Mme Dramé.

Elle a réitéré l'engagement de la société exploitant la mine d'or de Sabodala à continuer à accompagner les communicateurs traditionnels de Kédougou dans le cadre de leurs activités de solidarité.