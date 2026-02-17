Sénégal: La plateforme 'Sama état civil' pour la dématérialisation des actes lancé à Mbacké

Mbacké — Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, a procédé lundi, à Mbacké (centre), à la mise en service de la plateforme "Sama état civil", en vue de permettre aux usagers de la commune d'obtenir des actes d'état civil à travers des demandes en ligne.

"Cette plateforme offre la possibilité d'introduire en ligne des demandes d'actes de naissance, de décès ou de mariage, sans déplacement. Elle permettra également aux services municipaux, notamment au centre d'état civil, de mieux planifier les demandes et les délivrances de documents", a déclaré le directeur de l'ANEC lors de la cérémonie.

Selon M. Ndao, "Sama état civil" contribuera à la sécurisation des actes et aidera l'État à estimer le nombre d'actes de naissance délivrés au cours de l'année. Il fait savoir que la plateforme donne la possibilité aux usagers de recevoir directement leurs actes d'état civil sur téléphone ou sur ordinateur et de les télécharger.

Il a précisé que la phase test durera quatre semaines dans cinq communes, dont Mbacké, afin d'identifier les améliorations à apporter avant une extension aux autres collectivités territoriales.

Tout centre d'état civil souhaitant disposer de la plateforme devra impérativement installer le Logiciel de gestion de l'état civil (LGEC), qui constitue la base de données centrale, a-t-il souligné.

De son côté, le maire de Mbacké, Gallo Ba, a salué le choix porté sur sa commune parmi les collectivités pilotes, estimant que cette sélection récompense les efforts consentis par la municipalité pour moderniser l'état civil.

"Cette plateforme arrive à point nommé dans un contexte de digitalisation de l'administration. Elle va sécuriser l'état civil et accélérer la délivrance des actes grâce à une procédure simplifiée et moderne", a-t-il déclaré.

Le maire a par ailleurs insisté sur la nécessité de construire un second centre d'état civil dans la commune, tout en sollicitant l'appui de l'ANEC pour la concrétisation de ce projet.