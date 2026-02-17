Sénégal: Lancement d'une plateforme numérique de suivi du bien-être au travail, mardi

16 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Dundland, une initiative panafricaine basée au Sénégal et spécialisée dans les dynamiques de bien-être au travail, annonce le lancement officiel, mardi, d'une plateforme numérique destinée à mesurer, analyser et suivre le bien-être des collaborateurs au sein de tous types d'organisations.

"Cette solution s'adresse aux entreprises, aux ONG, aux organisations étatiques et non étatiques, ainsi qu'aux institutions internationales", lit-on dans un communiqué parvenu à l'APS.

Cet outil numérique vise à objectiver le bien-être dans les environnements professionnels, alors que les enjeux de qualité de vie au travail concernent désormais autant les administrations publiques que les organisations de la société civile et les structures privées, souligne la même source.

Le document signale que la plateforme de Dundland propose ainsi un système d'indicateurs continus fondés sur les retours anonymes des collaborateurs et permet d'identifier les signaux faibles, de suivre l'évolution du climat organisationnel et d'appuyer les décisions en matière de gouvernance, de management et de gestion des ressources humaines.

Ses principales fonctionnalités portent sur une évaluation personnalisée, le recueil des retours anonymisés de tous les collaborateurs, la visualisation en temps réel des indicateurs clés via un tableau de bord, entre autres.

