Sénégal: Des députés demandent à la ministre de la Justice de faire la lumière sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba

16 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Des députés de la majorité et de l'opposition ont invité, lundi, la ministre de la Justice, Garde des Sceaux Yassine Fall d'activer ses services afin que les responsabilités sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, intervenu!e, lundi, dans l'enceinte de l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD), théâtre de violents affrontements ayant opposé des étudiants aux forces de l'ordre.

A l'unanimité, les parlementaires qui sont intervenus, notamment Ayib Daffé, Me Abdoulaye Tall, Thierno Alassane Sall, Abdou Mbow ou encore Guy Marius Sagna, ont demandé à la ministre de la Justice Yassine Fall, venue défendre le projet de loi portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL), en remplacement de l'Observateur national des lieux de privation de liberté, que lumière soit fate sur cet évènement malheureux, a constaté l'APS.

"'Concernant le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba (...), vous avez ouvert des enquêtes. Nous espérons qu'elles déboucheront rapidement sur des conclusions pour déterminer les circonstances de ce drame et que les responsabilités soient situées", a notamment dit Ayib Daffé, président du groupe parlementaire PASTEF/Les Patriotes (majorité).

D'après les résultats de l'autopsie ayant fuité dans la presse, l'étudient en deuxième année de Licence de Médecine a succombé suite à des actes de violences qu'il a subis.

"A ce stade, les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime", a, pour sa part, déclaré, samedi, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar dans un communiqué.

