Sénégal: La loi sur l'ONLPL votée à la majorité

Dakar — Les parlementaires ont adopté, lundi, à la majorité, le projet de loi N°09/2025 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL).

Sur les135 députés votants, les 125 ont approuvé le texte, tandis que huit ont voté contre et un s'est abstenu.

A la faveur de cette nouvelle loi, l'Observateur national des lieux de privation de liberté change de dénomination et devient Observatoire national des lieux de privation de liberté.

Dans sa nouvelle version, l'ONLPL, dont la mission "a pour mission de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement dans les lieux de détention, qu'il s'agisse d'établissements pénitentiaires ou de locaux de garde à vue", est dotée d'une plus grande autonomie juridique.

Dans un communiqué publié, lundi, sur le réseau social X, l'Assemblée nationale, ajouté que le rôle de l'ONLPL consistera notamment à s'assurer que "les traitements infligés aux détenus respectent la dignité humaine et à prévenir toute forme de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants".

Selon des données du ministère de la Justice datant de 2024, la population carcérale sénégalaise est estimée à 14 147 pour une capacité d'accueil des 37 établissements pénitentiaires s'élevant à 4 924 places, soit un surplus de 7 986 détenus.