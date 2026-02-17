Congo-Brazzaville: Figa - Plus de 1 500 bénéficiaires en 2025

16 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le conseil d'administration du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) s'est réuni en session ordinaire le 13 février, à Brazzaville, pour adopter le rapport d'activité de l'exercice 2025 et définir la feuille de route budgétaire pour l'année 2026.

Les administrateurs ont dressé un bilan exhaustif de l'année 2025 marquée par une accélération notable des interventions de l'institution en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi que des artisans.

Ce bilan met en lumière l'impact des mécanismes d'impulsion et de garantie mis en œuvre pour renforcer l'accompagnement et l'accès au financement pour les porteurs de projets sur l'ensemble du territoire national. « L'année écoulée a été essentielle pour établir les fondations de notre transformation », a déclaré le président du conseil d'administration, Rodrigue Malanda Samba, à l'ouverture de la session.

Les indicateurs de performance font état de 9 924 promoteurs ayant bénéficié du volet impulsion pour le lancement de leurs activités, tandis que 1 634 porteurs de projets ont reçu un accompagnement. Sur le plan du financement, le conseil a noté la mobilisation de plus d'un milliard FCFA pour soutenir 2 281 bénéficiaires de la garantie du Figa, facilitant ainsi leur accès aux crédits bancaires.

Outre la présentation et l'adoption du rapport d'activité, le conseil d'administration a porté une attention particulière sur l'examen du budget prévisionnel et le plan de travail annuel budgétisé exercice 2026; les mécanismes de monétisation des titres destinés à couvrir les garanties, avant d'aborder le sujet de la scission du Figa, établissement public à caractère administratif en établissement public à caractère industriel et commercial (Epic).

« La transformation en Epic ne doit pas demeurer formelle. Le conseil d'administration devra veiller à faire du Figa un Epic performant, responsable et durable, capable d'honorer sa mission d'intérêt général dans un environnement budgétaire désormais plus exigeant », a indiqué Rodrigue Malanda Samba.

Le président du conseil d'administration du Figa a profité de l'occasion pour lancer un message à l'endroit du personnel de cet établissement. « L'année 2026 doit être celle de la consolidation, de la crédibilité et de la maturité institutionnelle du Figa », a-t-il souligné.

Avec pour mission de soutenir la création, le développement et la compétitivité des acteurs congolais, le Figa réaffirme, par la tenue de ce conseil d'administration, son engagement à jouer pleinement son rôle de catalyseur de l'entrepreneuriat national.

