Congo-Brazzaville: GFAC - Pierre Ngolo a visité le parc des expositions agricoles Bambi Mingali

16 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, accompagné de plusieurs sénateurs, a visité le 13 février dernier la Grande foire agricole du Congo (Gfac), qui venait de se tenir au village Bambou Mingali, dans le département du Djoué-Léfini.

Dans la lignée de ses prédécesseurs qui ont montré leur curiosité pour cette foire agricole, le président du Sénat a été marqué par l'immensité de la surface occupée pour la réalisation de cette œuvre agricole. Pierre Ngolo a surtout salué l'enthousiasme des habitants des quinze départements du pays, en particulier des jeunes.

« Nous sommes convaincus que l'option de la diversification de l'économie n'est plus un rêve. Elle traduit une volonté véritable qui se lie à travers les actes. On peut donc espérer que demain, l'agriculture reprendra sa place dans le processus du développement du Congo », a-t-il déclaré à l'issue de la visite.

Pour lui, l'agriculture, longtemps considérée comme priorité au Congo, souffrait de l'absence de mécanismes d'exécution clairs sur le terrain pouvant emmener une transformation structurelle de ce domaine.

« Au regard de ce que j'ai vu et entendu, on a toutes les raisons de croire que cette directive va désormais produire des effets », a souligné le président de la chambre haute du Parlement. Il a félicité le gouvernement, particulièrement le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, qui a fait, d'après lui, preuve de volontarisme et d'activisme pour développer ce domaine.

