Congo-Kinshasa: Deux écoles modernes inaugurées à Luena dans le cadre du PDL-145

La commune de Luena, dans la province éducationnelle du Haut-Lomami 2, bénéficie désormais de deux écoles modernes construites par le Gouvernement. Ces infrastructures, inaugurées vendredi 13 février, ont été érigées dans le cadre du Projet de développement des 145 territoires (PDL-145), marquant une première historique pour cette entité.

Les nouveaux bâtiments abritent l'école primaire publique Luena 1 et l'école conventionnée kimbanguiste primaire Dialungana 2.

Des infrastructures modernes pour un meilleur apprentissage

Chaque établissement est doté d'équipements complets pour améliorer les conditions d'étude des élèves :

Salles de classe : Six salles équipées de vingt bancs-pupitres chacune.

Administration : Un bureau de directeur avec secrétariat, une salle des enseignants et une salle polyvalente.

Sanitaires : Des latrines et douches internes, ainsi que des latrines externes séparées pour filles et garçons.

Services : Raccordement à l'électricité et installation de châteaux d'eau.

Un soulagement pour la communauté éducative

Pour Floratin Yamakwese, directeur de l'école primaire Dialungana, construite initialement en 1977, cette réalisation est un soulagement immense après des années de précarité.

« Cet établissement public a été à plusieurs reprises victime de catastrophes naturelles, ce qui rend l'avènement de ces nouveaux bâtiments particulièrement significatif », a-t-il déclaré.