Congo-Kinshasa: Le syndicat de l'UNIKAL dément tout appel à la grève à Kalemie

16 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La délégation syndicale de l'Université de Kalemie (UNIKAL), dans la province du Tanganyika, appelle au calme le corps enseignant et la communauté estudiantine. Dans un communiqué, publié dimanche 15 février, le bureau syndical dément fermement un message circulant sur les réseaux sociaux et un tract appelant à la grève et à des manifestations.

Selon le syndicat, ces documents contiennent des « désinformations malveillantes » visant à discréditer l'image de l'institution.

Démenti des accusations de mégestion

Le syndicat rassure la communauté de la bonne marche des activités académiques. Cette sortie médiatique fait suite à la diffusion d'un tract imputant au comité de gestion une mauvaise gouvernance, l'absence prolongée du recteur et le non-paiement des enseignants.

Retour au calme sur le campus

Bien que le recteur de l'UNIKAL ait reconnu l'existence d'un malaise au sein de l'institution, il a rejeté en bloc les allégations mentionnées dans le tract.

Ce lundi 16 février, un calme s'observe sur le campus de l'UNIKAL, où les cours sont dispensés normalement.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

