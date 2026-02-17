Cote d'Ivoire: L'éditorial d'Adama Koné/Saint-Valentin - Lien entre deux amours

Depuis le début de l'année 2026, on dirait que c'est la fin de la semaine la plus intéressante. Celle du vendredi 13 à hier, dimanche 15 février. Au milieu, il y a eu le 14. Jour de la Saint-Valentin ou fête des amoureux.

L'amour, cet élan du coeur, a été célébré ce week-end, à fond, avec à la faveur du calendrier et la ferveur du coeur. On célèbre la Saint-Valentin non pas parce qu'il faut aimer un seul jour, mais parce qu'un jour symbolique peut aider à ne pas oublier d'aimer tous les autres jours.

Le coeur est un organe essentiel de l'être humain. Ce muscle creux situé dans le thorax, derrière le sternum, agit comme une pompe autonome. Il propulse le sang oxygéné vers les organes, d'une part et achemine le sang désoxygéné vers les poumons, d'autre part. C'est, de ce fait, le moteur du corps humain. Il bat au moins 100 000 fois par jour.

Dans la société, le coeur bat aussi pour son prochain. C'est l'amour. Le coeur devient ainsi le foyer des sentiments. C'est la matière première de toute relation amoureuse. Et comme toute matière première, il doit être entretenu, façonné, traité, usiné pour en sortir un produit fini, prêt à la consommation. L'expression du coeur se transforme alors en élan de coeur ou amour.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Comme tout produit, l'amour aussi peut avoir un cycle de vie. Il naît, grandit en prenant de l'ascension et atteint le sommet. Puis, c'est le plateau. C'est à cet instant que la relation devient critique. Il faut pourvoir maintenir le cap. Rester en permanence à niveau. Sinon, cet amour subit la loi du cycle de vie. Après la stabilité au sommet, c'est la chute, le déclin.

Le 14 février est, de ce fait, un ingrédient pour réussir le maintien après la croissance de la relation. En effet, la vie quotidienne est souvent remplie d'obligations. Avoir un jour dédié à l'amour permet de s'arrêter et de rappeler à l'autre qu'il est important.

Ce n'est pas seulement offrir un cadeau, mais dire : "Je choisis encore de t'aimer." Toutefois, il est admis que la femme est très sensible à la manifestation de l'amour, au présent. Lui offrir un cadeau est un signe d'affection.

La Saint-Valentin permet d'abord de raviver la relation. Dans un couple, la routine peut éteindre la spontanéité. Cette célébration devient alors une occasion de renouveler son engagement, d'exprimer sa gratitude et de recréer un moment de complicité. Ensuite, cette fête est une opportunité de rendre hommage plus largement à l'amour. Même si elle est souvent associée aux couples, la Saint-Valentin peut aussi être le moment de célébrer l'amitié, l'affection familiale, la bienveillance envers les autres. Enfin, elle rappelle que l'amour se cultive. L'amour n'est pas seulement un sentiment spontané ; c'est un choix, un effort, une construction.

Une fête symbolique aide à prendre conscience que la relation mérite du temps et de l'attention. L'amour est beau parce qu'il est concret : il s'exprime par des gestes, des paroles, des sacrifices. Il demande patience, pardon, constance. Il rend l'être humain plus grand lorsqu'il est vécu dans le respect et la vérité. Il est même source d'inspiration. Et samedi, les couples ont rivalisé de formules originales pour témoigner leur attachement.

A ce niveau de la réflexion, les artistes musiciens ne manquent pas d'ingéniosité. La chanson « Taxi Sougnon » de Sylvestre Gallet Bailly ou Bailly Spinto demandant au chauffeur de taxi de le conduire vers sa dulcinée est un classique évocateur. Les exemples sont nombreux.

Les paroles de la chanteuse française, Nana Mouskouri, sont aussi les bienvenues. Morceaux choisis : « J'apprendrai tous les rôles. Je serai à la fois la plus gaie, la plus drôle, j'aurai quelquefois la tristesse du saule ou sa beauté. Pour mieux t'aimer...Je serai ta maîtresse et ta fiancée, courtisane et princesse. A volonté, pour mieux t'aimer, pour mieux t'aimer... Je serai forte ou faible.

Mais toujours pour gagner ta compagne fidèle, ton âme damnée, je serai toutes celles qui t'ont aimé, pour mieux t'aimer... Et si tu es Dieu je saurai faire des miracles. Si tu es le diable je choisis ton enfer. Et si je me condamne, c'est pour t'apprivoiser. Si je suis corps et âme. Tout abandonnée, c'est pour être ta femme. Tout simplement, je t'aime tant. »

Mais l'amour humain est aussi fragile : il peut être blessé par l'égoïsme, la peur, l'orgueil. C'est là qu'intervient une dimension plus profonde. Dans la foi chrétienne, l'amour ne commence pas par l'homme, mais par Dieu. La Bible affirme que « Dieu est amour » (1 Jean 4, 8). L'amour de Dieu est inconditionnel, il ne dépend pas de nos mérites. Cet amour est également fidèle, il ne se retire pas quand nous faiblissons.

La Saint-Valentin peut être vue comme un reflet, une petite étincelle de l'amour divin. On pourrait dire que l'amour entre deux personnes est une école où l'on apprend quelque chose de l'amour de Dieu. Et inversement, l'amour de Dieu donne à l'amour humain une force nouvelle : il l'élève, le purifie, le fortifie. L'amour humain trouve ainsi sa force dans l'amour de Dieu.

Dans deux jours, c'est le mercredi des Cendres qui marque le début du carême, après le mardi gras demain, pour les chrétiens. Le même mardi, les musulmans scruteront le ciel, à la recherche de la lune, pour éventuellement débuter également le Ramadan, le mercredi 18 février. Un signe de l'unicité de Dieu. Aimons-nous vivants.